تشكيلات أكاديمية واسعة في “الأردنية”

وطنا اليوم: قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية خلال جلسة عقدها برئاسة الدكتور عدنان بدران، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات إجراء تشكيلات أكاديمية يبدأ العمل بها مطلع العام الجامعي 2023/2024. وجاءت على النحو الآتي:

تعيين الأستاذ الدكتور نزيه البطوش نائب الرئيس لفرع العقبة

تعيين الأستاذ الدكتور مهند مبيضين نائباً للرئيس لشؤون الكليات الإنسانية

تعين الأستاذ الدكتور زياد الحوامدة نائباً للرئيس للشؤون الإدارية

تعيين الأستاذ الدكتور انعام خلف نائبا للرئيس للجودة والاعتماد والتخطيط الاستراتيجي

تعيين الأستاذ الدكتور فالح السواعير نائباً للرئيس لشؤون التصنيفات العالمية والاعتماد الدولي

تعيين الأستاذ الدكتور ناهد عميش نائباً للرئيس لشؤون العلاقات والشراكات الدولية

واستمرار الأستاذ الدكتور أشرف ابو كركي نائبا للرئيس لشؤون الكليات العلمية

ووافق المجلس وبناء على تنسيب رئيس الجامعة على تعيين العمداء الآتية أسماؤهم:

1. الأستاذ الدكتور محمد القضاة عميداً لكلية الآداب

2. الأستاذ الدكتور صفوان الشياب عميداً لشؤون الطلبة

3. الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة عميداً لكلية الفنون والتصميم

4. الأستاذ الدكتور حسن المومني عميداً لكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية

5. الأستاذ الدكتور عدنان الصمادي عميداً لكلية اللغات الأجنبية

6. الأستاذ الدكتور حسن السعود عميداً لكلية علوم الرياضة

7. الأستاذ الدكتور منور التراكية عميداً لكلية الهندسة

8. الأستاذ الدكتور سهيل حدادين عميداً لكلية الدراسات العليا

9. الأستاذ الدكتور باسم ملحم عميداً لكلية الحقوق

10. الأستاذ الدكتور عايد العبدالات عميداً لكلية الزراعة

11. الاستاذ الدكتورة اميرة المصري عميدا لعمادة البحث العلمي

12. الأستاذ الدكتور اسماعيل ابو عامود قائما بأعمال عميد لكلية الآثار والسياحة

13. الأستاذ الدكتور اسماعيل الطهراوي قائما بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات – العقبة

كما قرر المجلس الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة باستمرار العمداء الآتية أسماؤهم:

1. الأستاذ الدكتور ياسر الريان عميداً لكلية الطب

2. الأستاذ الدكتور زيد البيطار عميداً لكلية طب الأسنان

3. الأستاذ الدكتور رلى درويش عميداً لكلية الصيدلة

4. الأستاذ الدكتور كمال الحديدي عميداً لكلية علوم التأهيل

5. الأستاذ الدكتور اريج عثمان عميداً لكلية التمريض

6. الأستاذ الدكتور محمود الجاغوب عميداً لكلية العلوم

7. الأستاذ الدكتور محمد صايل الزيود عميداً لكلية العلوم التربوية

8. الأستاذ الدكتور صالح الشرايعة عميداً لكلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

9. الأستاذ الدكتور رائد بني ياسين عميداً لكلية الأعمال

10. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الكيلاني عميداً لكلية الشريعة