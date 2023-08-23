بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

توريد 2638 طنا خضروات وفاكهة إلى سوق الجملة المركزي

منذ ساعة واحدة
توريد 2638 طنا خضروات وفاكهة إلى سوق الجملة المركزي

وطنا اليوم: بلغت كميات الخضروات والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2638 طنا، منها 1713 طن خضار، و807 أطنان فواكه، و 118طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40 قرشا، والبطاطا بين 30 و55 قرشا، والبندورة بين 10و30 قرشا، والجزر بين 40 و60 قرشا، والخيار بين 25و 55 قرشا، والزهرة بين 30 و50 قرشا، والليمون بين 50و90 قرشا، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:21

الطراونة عن المتحور الجديد: لا داع للهلع لكن الحذر واجب

19:08

الجامعة الأردنية تقرر إجراء تشكيلات أكاديمية واسعة – أسماء

19:04

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

18:59

البنك الأردني الكويتي يشارك في حملة “حقيبتي.. احملها عني”

18:55

تشكيلات أكاديمية واسعة في “الأردنية”

18:18

بمنحة من البنك الأردني الكويتي.. افتتاح الاستوديو التلفزيوني

18:08

“كلنا الأردن” تطلق الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

18:05

الهند تعلن هبوط مركبتها الفضائية بنجاح على القمر

18:02

رئيس لجنة فلسطين النيابية: آلية عمل اللجنة تنطلق من رؤى الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية

17:57

الطيران المدني السعودي يعلن اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين

17:53

الاحتلال الإسرائيلي ينصب بوابة حديدية عند المدخل الشمالي في الخليل

17:44

“جوبترول” تحصل على شهادات أيزو “إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية “

وفيات
وفيات الأربعاء 23-8-2023وفيات الثلاثاء 22-8-2023وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023