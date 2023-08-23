“كلنا الأردن” تطلق الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وطنا اليوم: أطلقت هيئة شباب كلنا الاردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الأربعاء، برنامجا تدريبيا متكاملا في مجالات صناعة المحتوى، وادارة منصات العمل الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني لفريق عمل محافظة المفرق.

وقال منسق الهيئة في المفرق اسلام الحوامدة، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى اكساب الشباب المعرفة وبناء قدراتهم ومهاراتهم العملية والنظرية والمعرفية، ورفع كفاءتهم الإنتاجية، وزيادة قدرتهم على المنافسة وجاهزيتهم لسوق العمل والمجتمع، لافتا إلى أن الهيئة ترتبط بعلاقات شراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والرسمية والقطاع الخاص، وشاركت في برامج ودورات تدريبية.

وأضاف أن محور التدريب يستهدف الشباب الأردني ضمن الفئة العمرية المستهدفة من قبل الهيئة، ويتم اختيار المشاركين في الدورات التدريبية المتخصصة بناء على معايير خاصة لكل برنامج تدريبي، لافتا إلى أن الأولوية ستعطى للمتقدمين الجدد للمشاركة في الورشات التدريبية.

وأوضح الحوامدة، أن البرنامج التدريبي يسعى لتحقيق المنهجية الحديثة في طرق التعليم والتمكين واستخدام مؤشرات القياس والتقييم لتحديد مدى فاعلية الأثر التدريبي عليهم، حيث يتم وضع خطة تدريب خاصة بكل محافظة ضمن الاحتياجات المطلوبة.

يشار إلى أن الفرصة متاحة للراغبين للمشاركة في الدورات والورشات التدريبية التي تقدمها الهيئة، من خلال زيارة مقرات الهيئة في المحافظات، والتواصل مع منسقي الهيئة في الميدان، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، إضافة الى الموقع الإلكتروني وتعبئة رابط التسجيل من خلال WWW.AJYC.JO .