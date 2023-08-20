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عاجل – النيابة العامة تسند تهمة ارتكاب جريمتين لـ35 مطلقا للعيارات النارية دون داع

منذ 18 ثانية
عاجل – النيابة العامة تسند تهمة ارتكاب جريمتين لـ35 مطلقا للعيارات النارية دون داع

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