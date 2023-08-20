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عاجل – النيابة العامة تسند تهمة ارتكاب جريمتين لـ35 مطلقا للعيارات النارية دون داع
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نفي وجود جرثومة في مياه العقبة
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رغم غلاء أسعارها.. نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في الأردن
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انتهت بتوقف استقبال المرضى.. القصة الكاملة لأزمة نقابة الأطباء مع شركات التأمين
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أعمال فيلادلفيا تفتح باب القبول في برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) المُستحدث مؤخرًا
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تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية
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عاجل – النيابة العامة تسند تهمة ارتكاب جريمتين لـ35 مطلقا للعيارات النارية دون داع
منذ 18 ثانية
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24 ساعة
15:30
نفي وجود جرثومة في مياه العقبة
15:26
رغم غلاء أسعارها.. نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في الأردن
14:59
انتهت بتوقف استقبال المرضى.. القصة الكاملة لأزمة نقابة الأطباء مع شركات التأمين
14:57
200 ألف طالب وطالبة التحقوا بمراكز الأوقاف الصيفية
14:51
خطة لإعادة تطوير وتأهيل معبر الدرة ومطار الملك الحسين
14:47
الأردن يمنح أكثر من 102 ألف تأشيرة إلكترونية خلال 5 أشهر
14:44
الشواربة: أصول الأمانة 2.2 مليار دينار منها مليار دينار قابل للاستثمار
14:18
أعمال فيلادلفيا تفتح باب القبول في برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) المُستحدث مؤخرًا
14:09
تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية
14:04
مدعي عام الكرك يوقف الكاتب عبدالمجيد المجالي
13:56
قرار جديد لـ إيلون ماسك يثير الجدل بشأن منصة X
13:52
51 مدرسة للثقافة العسكرية في الأردن
وفيات
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حوادث وجرائم
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رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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سياسة الخصوصية
من نحن