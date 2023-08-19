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بالنيابة عن الملك عبدالله الثاني.. “الشريدة” يفتتح المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج

منذ 3 ثواني
بالنيابة عن الملك عبدالله الثاني.. “الشريدة” يفتتح المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج

وطنا اليوم: مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، اليوم السبت، في عمان، المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار.

ويشارك بالمؤتمر الذي يعقد على مدار يومين تحت شعار “الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث”، مستثمرون أردنيون يقيمون في البحرين والإمارات وأوكرانيا وقطر والصين وتركيا وألمانيا والكويت وسلطنة عُمان وإندونيسيا والسعودية وأستراليا ولبنان وإيطاليا والعراق.

وسيتناول المؤتمر محاور تتعلق بواقع البيئة الاستثمارية الأردنية “الفرص والإمكانيات” من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، ودور القطاع المالي والمصرفي الأردني في الاقتصاد الأردني، والاستثمار في بورصة عمان “الفرص والتحديات”.

كما سيتناول كذلك، التنمية المستدامة في المحافظات الأردنية، والجيل الخامس والآفاق الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال ودورها في توطين استثمارات الأردنيين في الخارج.

ويهدف المؤتمر إلى إدامة التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين داخل البلاد وخارجها، واطلاعهم على التطورات الاقتصادية والإنجازات التي تحققت على صعيد الإصلاح الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للأردن.

ويستهدف المؤتمر العديد من القطاعات وهي، المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة.


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