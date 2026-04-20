ترامب: تخلّي إيران عن امتلاك أسلحة نووية مطلب غير قابل للتفاوض

50 دقيقة ago
وطنا اليوم:أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن تخلي إيران عن امتلاك أسلحة نووية يمثل مطلبًا غير قابل للتفاوض، مشددًا على أن هذا الشرط يعد جوهر أي محادثات مرتقبة بين الجانبين.
ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن ترامب قوله إنه مستعد لمقابلة كبار القادة الإيرانيين في حال تحقيق انفراجة في مسار المفاوضات، معربًا عن أمله في عدم لجوء أي طرف إلى “الألاعيب” خلال هذه المرحلة الحساسة.
وأضاف أن وفدًا تفاوضيًا أمريكيًا يضم شخصيات بارزة، من بينها نائبه جي دي فانس والمبعوث الخاص ويتكوف وكوشنر، في طريقه إلى إسلام آباد، ومن المتوقع وصوله خلال ساعات.
وأشار ترامب إلى أن المحادثات المرتقبة مع إيران تركز بشكل أساسي على ملفها النووي، مؤكدًا أن بلاده تعتبر منع طهران من امتلاك هذا النوع من الأسلحة أولوية لا يمكن التنازل عنها.


