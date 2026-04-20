وزارة البيئة تطلق نظام التفتيش الإلكتروني لتعزيز الرقابة البيئية والتحول الرقمي

وطنا اليوم – أطلقت وزارة البيئة نظام التفتيش الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الرقابة البيئية وتطوير آليات العمل الميداني، وذلك ضمن توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي وتحديث القطاع العام.

وأكد وزير البيئة الدكتور ايمن سليمان ، خلال حفل الإطلاق، أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على إطلاق الإمكانات وتحقيق النمو من خلال الابتكار والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن إطلاق نظام التفتيش الإلكتروني يأتي انسجاماً مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تهدف إلى بناء قطاع عام فعال ومرن وموثوق، قادر على تقديم خدمات ذات جودة عالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المستقبل.

وأوضح أن النظام الجديد الذي طورته وزارة البيئة يعد منصة رقمية متكاملة تعتمد على توثيق وتحليل البيانات، حيث يتيح جدولة زيارات التفتيش وتوثيق الملاحظات ميدانياً وتحليل البيانات لإصدار تقارير بيئية دقيقة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عمل المفتشين وتعزيز سرعة الاستجابة للتحديات البيئية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة عمليات التفتيش من خلال أتمتة الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز الشفافية في الإجراءات من خلال توثيق كافة الخطوات، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى التقارير وتحليلها بشكل فوري لدعم التخطيط البيئي.

ومن المتوقع أن يسهم نظام التفتيش الإلكتروني في زيادة عدد الزيارات التفتيشية السنوية، وتقليل الوقت المستغرق في تنفيذ عمليات التفتيش، وتوحيد إجراءات العمل في المركز والمحافظات، إلى جانب رفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات البيئية المقدمة.

وفي ختام الحفل، اعرب الدكتور سليمان عن شكره لجميع الشركاء، وعلى رأسهم المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، على جهودهم في دعم وتطوير النظام، مؤكدة أن إطلاق نظام التفتيش الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة نحو تحقيق بيئة أكثر أماناً واستدامة.