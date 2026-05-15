الأمير فيصل يتابع رالي الأردن ويشيد بالجهود التنظيمية

وطنا اليوم:تابع سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، اليوم الجمعة، منافسات رالي الأردن الدولي، الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، والتي يستضيفها الأردن في منطقة البحر الميت.

ورافق سموه في الزيارة سمو الأمير عبدالله بن فيصل وسمو الأمير محمد بن فيصل، حيث اطلع على التجهيزات الفنية والتنظيمية لمراحل الرالي، وتفقد منطقة الصيانة الخاصة بالمتسابقين، معرباً عن ارتياحه لمستوى المشاركة وحجم المنافسة، ومتمنياً التوفيق والسلامة لجميع المتسابقين.

وأكد الأمير فيصل أن رالي الأردن يعكس مكانة المملكة كوجهة رياضية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة وكافة اللجان العاملة، والتي تعكس السمعة المتميزة للأردن في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.