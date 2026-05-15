بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأمن العام: مركز حدود العمري شهد حركة نشطة لحجاج بيت الله الحرام

ساعتين ago
الأمن العام: مركز حدود العمري شهد حركة نشطة لحجاج بيت الله الحرام

وطنا اليوم:قالت مديرية الأمن العام، الجمعة، إنّ جهوداً كبيرة تبذلها كوادر إدارة الإقامة والحدود، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المراكز والمعابر الحدودية، لتسهيل مغادرة حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والأشقاء، ضمن خطة أمنية وإنسانية متكاملة تراعي قدسية الرحلة وتضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانسيابية الحركة.
وأضافت المديرية في بيان صحفي أن مركز حدود العمري شهد حركة نشطة لحجاج بيت الله الحرام، حيث عملت الكوادر الأمنية والإدارية على تنظيم حركة الحافلات والمسافرين، وتقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للحجّاج، بما يضمن سرعة العبور وتوفير أعلى درجات الراحة والسلامة لهم.
كما جرى تعزيز الجاهزية الميدانية من خلال توفير خدمات إسعافية ومراكز مساندة، إلى جانب تسهيلات إدارية وتقنية أسهمت في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات، فيما تواصل الكوادر عملها على مدار الساعة، ليبقى طريق الحجاج آمناً وميسّراً منذ لحظة انطلاقهم وحتى عودتهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:42

مسيرات حاشدة بعمان والمحافظات دعما للموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية في ذكرى النكبة

16:54

بن غفير: لدينا خطة للاستيطان في لبنان وتهجير سكان غزة والضفة

16:42

بني هاني : موقف الأردن ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية

16:09

الأمير فيصل يتابع رالي الأردن ويشيد بالجهود التنظيمية

16:03

يتجاوز مضيق هرمز.. الإمارات تبني خط أنابيب نفطيا جديدا لزيادة قدرتها التصديرية

15:44

العيسوي يلتقي  وفداً من أبناء عشيرة العبابنة

15:32

عباس: سنحافظ على اتفاق أوسلو “الخياني” ونرفض أي سلاح خارج السلطة

15:14

الأمير الحسن يؤكد أهمية القدس بوصفها مسؤولية إنسانية وروحية مشتركة

15:05

البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج

15:00

الأمن العام والإنتربول يوقعان اتفاقية انضمام أكاديمية الشرطة لشبكة الأكاديميات العالمية

14:40

أمين عام وزارة الصحة يتفقد جاهزية الخدمات في مدينة الحجاج

14:33

منظمة الصحة تحذر من خطر إدمان الشباب لأكياس النيكوتين

وفيات
وفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026