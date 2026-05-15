ساعتين ago
الأمم المتحدة تثمن جهود الأردن لإنجاح مفاوضات يمنية في عمّان

وطنا اليوم:أعربت الأمم المتحدة عن شكرها للأردن لاستضافته ودعمه للمفاوضات التي عقدت بين الأطراف اليمنية في عمان التي أدت لاتفاق الأطراف على إطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز مرتبط بالنزاع.
ورحب نائب الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق بـ”حدوث اختراق كبير” في الجهود الرامية لتأمين الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع، معتبرًا أنها “الصفقة الأكبر من نوعها للإفراج عن المحتجزين منذ اندلاع النزاع”.
وأضاف حق، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لأربعة عشر أسبوعاً من المفاوضات المكثفة التي جرت تحت رعاية الأمم المتحدة في عمّان، معربًا عن شكر المنظمة الدولية أيضًا إلى سلطنة عُمان وسويسرا لاستضافتهما الجولات السابقة من المحادثات.
وفي هذا السياق، صرّح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بأن هذه اللحظة تمثل مصدر ارتياح عميق لآلاف اليمنيين الذين تكبدوا عناء انتظارٍ طويلٍ ومؤلمٍ لعودة أفراد عائلاتهم.


