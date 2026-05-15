ترامب: شي يريد من إيران أن تفتح مضيق هرمز

ساعتين ago
وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن نظيره الصيني شي جين بينغ يؤيد عدم حصول إيران على سلاح نووي.
وصرّح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة “إنه (شي) يشعر بقوة أنه لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي ويريدهم أن يفتحوا المضيق”، في إشارة إلى مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط والغاز المسال.
وقال أيضا إنه لا يمانع أن تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك “التزاما حقيقيا”.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن “الغبار النووي” الإيراني قد يُسلّم إلى الصين أو الولايات المتحدة.
ونفى ترامب تقارير تفيد بأن إيران حافظت على قدرتها الصاروخية، وقال إن “80% منها انتهى”.
وقال أيضا إنه يدرس رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارا بهذا الشأن قريبا.
وحول تايوان، قال ترامب إنه تحدث مع شي جين بينغ “كثيرا” عن تايوان خلال زيارته لبكين.
وردّا على سؤال بشأن تحذير شي من نشوب نزاع مع واشنطن بشأن الجزيرة ذات الحكم الذاتي، صرّح ترامب “لا اعتقد ذلك.. هو لا يريد أن يرى حربا. لا يريد أن يشهد تحركا نحو الاستقلال”، مضيفا “لم أقدم تعهدا في أي اتجاه”.
وشدد على أن نظيره الصيني “لا يريد أن يرى صراعا من أجل الاستقلال.. لم أعلق على ذلك، بل اكتفيت بالاستماع إليه”.
وأشار إلى أنه، بعد القمة مع شي، لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي قدما في حزمة أسلحة كبرى لتايوان


