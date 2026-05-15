إلزام حدث ظهر في فيديو يرقص داخل مسجد بتنظيفه لمدة أسبوع

وطنا اليوم:اتخذت الجهات المعنية في اربد سلسلة من الإجراءات القانونية والمجتمعية بحق عدد من الأشخاص أساءوا لحرمة مسجد في بلدة دوقرا غرب المحافظة.

وكان هؤلاء دخلوا المسجد بالأحذية والرقص وتشغيل الأغاني، في مشهد أثار استياءً وغضباً واسعاً بين المواطنين وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وفق مصدر مسؤول.

وأوضح المصدر أن أحد الشبان الذين ظهروا في الفيديو، قاصر لم يتجاوز عمره 18 عاماً، إضافة إلى والده، خضعا لعقوبة مجتمعية تمثلت بإلزامهما بتنظيف المسجد لمدة أسبوع كامل، تحت إشراف ومتابعة مباشرة من إمام المسجد، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مفهوم احترام دور العبادة وتحمل المسؤولية تجاه التصرفات التي تمس بحرمة الأماكن الدينية.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الحادثة منذ اللحظات الأولى لانتشار الفيديو، حيث تم استدعاء الأشخاص الذين تم التعرف عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق البالغين منهم، فيما تتواصل التحقيقات والبحث عن 3 أشخاص آخرين ظهروا في المقطع المصور تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وبين أن مثل هذه التصرفات مرفوضة مجتمعياً وقانونياً، مؤكداً أن دور العبادة تحظى بحرمة واحترام كبيرين لدى الأردنيين، وأن أي تجاوزات أو إساءات داخل المساجد يتم التعامل معها بحزم وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وكان الفيديو المتداول قد أثار موجة غضب واسعة بين المواطنين، حيث عبر كثيرون عن استنكارهم لما حدث، مطالبين بضرورة محاسبة جميع المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس بحرمة المساجد ومشاعر المصلين، فيما أشاد آخرون بفكرة العقوبة المجتمعية باعتبارها تسهم في تعزيز الوعي وتحمل المسؤولية إلى جانب الإجراءات القانونية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية تواصل متابعة القضية واستكمال التحقيقات للوصول إلى جميع الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وفق القانون.