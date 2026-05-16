إختتام الحملة التوعوية الشاملة لبرنامج BTEC لشباب كلنا الأردن في العقبة

وطنا اليوم -امين المعايطه

اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة ، تنفيذ الورش التوعوية واللقاءات التعريفية الخاصة بمشروع التعليم المهني والتقني والتي استهدفت طلبة الصف التاسع في 56 مدرسة بمحافظة العقبة . BTEC

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون الشراكة مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من منظمة اليونيسكو، في إطار السعي الوطني الجاد لتعزيز الوعي بالمسارات التعليمية المهنية الحديثة وتأتي هذه اللقاءات تجسيداً للدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في إسناد الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم المهني، حيث تستهدف الحملة طلبة الصف التاسع في مختلف مدارس المحافظة وأقاليمها .

من جانبه، أكد منسق هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة العقبة عمر العشوش أن المتطوعون قدموا من خلال هذه الجلسات شرح مفصل حول نظام BTEC العالمي، وتوضيح آليات التسجيل والتخصصات المتاحة، بما يساهم في بناء قاعدة معرفية متينة تساعد الطلبة على اتخاذ قرارات مدروسة حول مستقبلهم الأكاديمي والمهني بما يتوافق مع مهارات القرن الحادي والعشرين وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في التعليم التقني بالمملكة، كونه يربط المناهج التعليمية بالتطبيق العملي المباشر، مما يقلص الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل الفعلية.

وقال العشوش إن الاستثمار في التعليم المهني اليوم هو استثمار في أمننا الاقتصادي المستقبلي، موضحاً أن البرنامج يوفر بيئة تعليمية محفزة تعتمد على التقييم القائم على الجدارة والمهارة وليس التحصيل النظري فقط ، وشدد العشوش على أن متطوعي الهيئة، وبعد نيلهم التدريب المتخصص من وزارة التربية والتعليم، أصبحوا يمتلكون الأدوات الكافية للإجابة على كافة استفسارات المجتمع المحلي وتغيير الاتجاهات نحو التعليم المهني بوصفه مساراً للتميز والإبداع وليس مجرد بديل تعليمي .