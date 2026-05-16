بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الصين ليست بوّابة نهاية حرب إيران 

4 ساعات ago
الصين ليست بوّابة نهاية حرب إيران 

الدكتور  راشد الشاشاني

لم يذهب ترامب قوياً بما يكفي إلى الصين ؛ ولن تزيد في قوّته هذه تصريحات ما بعد الزياة ، التي أراد منها رفع مؤشر قلق طهران القلقة أصلاً من انقلاب صيني بتفاهم أمريكي معها يمتد الى تفاهم مع روسيا ؛ باعتبار ان لحلحة موقف إحداهما تدفع بلحلحة موقف الأخرى ، قلق طهران كان جلياً في زيارة عراقجي الى روسيا والصين ، كانت الزيارة مجساً لنبض الحلفاء حول إمكانية الانقلاب ، عاد معها عراقجي اكثر قلقاً.

بوادر مفاوضات تمهّد لصفقة مع كل من روسيا والصين بدت واضحة في اتصال ترامب ببوتين ، وزيارته الصين ، كنّا قد توقّعنا عدم حصول اتفاق يصل مداه إلى إنهاء الملف الايراني ، وأنّه سيقف هذا التحرك عند بعض التوافقات التي سيضطرّ ترامب إلى ضمّها في حزمة أفكار جديدة ؛ يسعى من خلالها في قادم الأيّام إلى تحريك مكان احتجاز قفزاته المتسرّعة ، وقد تمّ ما توقّعناه تماماً.

ما لم تربح الصين من وضع الحرب ؛ فهي بالتأكيد لن تخسر  ، فهي لن تحرّر  يدها اليمنى من قبضة واشنطن لترهن اليسرى ، من جهة : تسعى واشنطن لسيطرة على مقدّرات إيران ومعها مضيق هرمز ، الذي شكّل ساحةً لصراعٍ جديدٍ من جهة أخرى هي : أوروبا التي باتت ـ كما توقّعنا أيضاً ـ  تميل  باتجاه إيران في بعض الحسابات ، نذكّر هنا : تصريحات ماكرون حول تنسيق مهمة تحالف الأربعين معها.

لا تجدي في إقناعنا حكاية ترامب حول عدم اكتراثه بمضيق هرمز ، فخسارته تتّجه نحو عدّة اتجاهات : على رأسها كلف اقتصاديّة وعسكريّة ، الأهمّ من ذلك : ضعف أوروبي يعني في المقابل قوة روسيّة ؛ تعني بالضرورة قوّة أمام واشنطن ، فوق ذلك قوّة صينيّة أمام الضعف الأمريكي ، هذا بدوره يدفع الصين إلى الاهتمام بهويّة حاكم إيران ، فإن لم يكن حليفاً ؛ عليه أن يكون مربحاُ في الصفقة معه ومع واشنطن .

لكنّ تخوّف الصين  – ومثلها روسيا – من عدم جدوى التفافها نحو واشنطن في إسقاط النظام الإيراني ؛ يجعل مهمة ترامب أصعب في عقد صفقة كهذه ؛ وإن استعدّ لتعويض الصين من مستوردات النفط ورفع العقوبات وغيره ، حتى مع تسويق تعهدّات الصين بالضغط على طهران في عدم امتلاكها سلاحاً نوويّاً وفتح المضيق .

حالة التأزّم الشديد هذه ، ستدفع إحباط ترامب نحو إجراء تحريك باتجاه ما ؛ يمكّنه من مدّ زمني وتكتيكي ؛ يمنحه لحظة صفر النظام الايراني ؛ ما يعني بالضرورة : الحاجة إلى ضربة سريعة ، يجب أن تكون مغايرة غير تقليديّة ، قد تحتاج إلى عمليّة توريط أو حيلة مع الجوار أو افتعال حدث ما  ، لن تكون حاسمة لكنّها سوف تعيد الحاجة إلى مشوار تفاوض يمكن معه لواشنطن العودة إلى المربع الاول مرة أخرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:11

يزيد أبو ليلى سفيراً لعلامة “زين كاش” التجارية 

20:51

أخصائيو الحساسية: ابتعدوا عن تهوية المنازل صباحاً

20:29

اغتيال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد في غزة

20:21

إلزام حدث ظهر في فيديو يرقص داخل مسجد بتنظيفه لمدة أسبوع

19:39

انضمام مجلس شباب حوارات المستقبل لجمعية نبض التغيير برئاسة عمران النسور

19:32

يزيد أبو ليلى سفيراً لعلامة “زين كاش” التجارية

19:24

وزير الدولة الإماراتي: إيران عرقلت الملاحة الدولية وأغلقت فعليا مضيق هرمز

19:18

غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية

19:14

الأمم المتحدة تثمن جهود الأردن لإنجاح مفاوضات يمنية في عمّان

19:10

ترامب: شي يريد من إيران أن تفتح مضيق هرمز

17:42

مسيرات حاشدة بعمان والمحافظات دعما للموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية في ذكرى النكبة

16:54

بن غفير: لدينا خطة للاستيطان في لبنان وتهجير سكان غزة والضفة

وفيات
وفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026