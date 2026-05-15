مسيرات حاشدة بعمان والمحافظات دعما للموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية في ذكرى النكبة

وطنا اليوم – عمت، اليوم الجمعة، العاصمة عمان وسائر محافظات المملكة مسيرات جماهيرية حاشدة، شاركت فيها فعاليات شعبية وحزبية ونقابية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، تزامنا مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، في تأكيد واضح على دعم الأردن لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة إلى جانب التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وفي العاصمة عمان، انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد، استجابة لدعوات فعاليات شعبية وحزبية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني، تزامنا مع خروج مسيرات ووقفات مماثلة من عدة مناطق في العاصمة عقب صلاة الجمعة، وسط مشاركة واسعة من المواطنين.

وجاءت هذه الفعاليات تأكيدا على دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتجديدًا للالتفاف حول الموقف الأردني الثابت إزاء القضية الفلسطينية، ورفض محاولات التهجير والتصفية للقضية الفلسطينية إلى جانب التأكيد على التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ودورها في حماية الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة وصون مقدساتها.

كما شهدت مخيمات المملكة، وفي مقدمتها مخيم الطالبية، إلى جانب عدد من المدن والقرى، وقفات ومسيرات مماثلة رفعت خلالها الأعلام الأردنية والفلسطينية، ورددت هتافات تؤكد رفض التهجير الذي يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية.

وعبّر مشاركون عن اعتزازهم بالدور المحوري والتاريخي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية دفاعا عن القضية الفلسطينية، وجهوده المستمرة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحشد الدعم السياسي والإنساني للأشقاء في غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن الموقف الأردني الرسمي والشعبي يجسد أسمى معاني التلاحم والوفاء للقضية الفلسطينية.

وأكد المشاركون أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف تمثل صمام الأمان وخط الدفاع الأول في حماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة، والتصدي لمحاولات التهويد وطمس معالمها التاريخية والدينية.

وشدد متحدثون على أن المشاركة الواسعة من مختلف فئات المجتمع الأردني وبحضور الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، تعكس قوة الجبهة الداخلية الأردنية ووحدة موقفها خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن قضايا الأمة المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد عدد من ممثلي حزب عزم خلال المشاركة أن ذكرى النكبة ستبقى محطة وطنية وقومية لتجديد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وإقامة دولته المستقلة، مشددين على أهمية وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وقال الأمين العام للحزب م زيد نفاع لوكالة الأنباء الأردنية إن مشاركة حزب عزم في هذا الحشد الوطني تأتي تأكيداً على ثوابت الحزب الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، ورفض جميع محاولات التهجير أو تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفاً: “ستبقى القضية الفلسطينية في وجدان الأردنيين والعرب، وستظل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية عنواناً للدفاع عن هوية القدس العربية والإسلامية، ومحل إجماع وطني نفتخر به جميعاً.

ورفع المشاركون في المسيرات الأعلام الأردنية والفلسطينية ولافتات تؤكد ثبات الموقف الأردني الرافض لكل أشكال العدوان والتهجير والتوطين، مجسدين أسمى معاني الانتماء للوطن والولاء للقيادة الهاشمية، ومؤكدين استمرار دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

وتالياً أبرز الحضور وسط البلد/ محيط المسجد الحسيني:*

النائب عدنان يلدار الخاص مشوقة

النائب هايل عياش

سلمان سلامة سليمان الحمود

المحامي حمد الهروط اخ مسلم

فادي عدنان محمد الطحان/ أخ مسلم

عايد محمد سالم ابو قطام

زيد مصطفى محمود حمد

جمال حلوه/أخ مسلم

محمود غانم صبري غانم

عبدالرحمن وائل حسن الحتو

زياد خليل اسماعيل قطيشات / اخ مسلم

النائب خميس عطية

نضال مضية

النائب مجحم الصقور

طلال جميل ابو مرعي

محمد طراد الزواهرة

محمود ابراهيم سعود النداف

محمد.دياب الشربني

خالد عدينات

زكريا خليفة مفلح الخوالدة

طارق ابو الراغب

عياش مصطفى كريشان

وصفي معيوف سالم الحباشنة

خليل عبدالمهادي ابراهيم الشرفاء

النائب السابق جعفر محمد احمد الربابعة

النائب طلال النسور

النائب عبدالرحمن العوايشة

النائب محمد كتاو

النائب عمر بني خالد

الاعلامي سليم شريف

احمد علي محمد الخطيب الفناطسة

المدعو عبدالله سلامة محمد العليوي “الدعجة”-عضو منطقة امانة عمان سابق

زياد محمد سلمان سلمان-رئيس لجنة تحسين خدمات حي الامير حسن (مخيم النصر)

الشيخ عطية خليل عيسى الهريمي

عضو مخترة في منطقة النصر

مهند بديرات

نسرين الشربيني

وحيد ياسر محمد قرمش / حزب الديمقراطي الاجتماعي

بسام محمد سعيد الكاشف/حزب الوحده

بسام عبدالحميد فلاح الرواشده / حزب حشد

النائب محمد الظهراوي

طاهر العمرو/حزب حياه

يوسف الغزاوي / حشد

خليل السيد / حشد

سلمان النقرش / حزب ديمقراطي اجتماعي

علي بطران / حزب ديمقراطي

منتصر وصوص / مناهضة صهيونيه

قاسم محمد السميرات

فادي فرح.