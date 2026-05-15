بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

بني هاني : موقف الأردن ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية

ساعتين ago
بني هاني : موقف الأردن ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية

وطنا اليوم:قال نائب رئيس كتلة مبادرة النيابية النائب طارق بني هاني اننا نجدد الولاء والانتماء، والدعم المطلق لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين تجاه القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

حديث النائب بني هاني جاء خلال مشاركته اليوم الجمعة، في المسيرة الشعبية التي انطلقت في وسط العاصمة، بمناسبة ذكرى النكبه،وتجديد الدعم للمواقف الأردنية تجاه القضيه الفلسطينية.

وشدد بني هاني على الثوابت الوطنية التي اعلنها الملك عبدالله الثاني في “لاءات الثلاثة لا للوطن البديل ،لا للتوطين، لا للتهجير .
.
واكد أن مختلف القوى السياسية والحزبية تؤكد في هذه الوقفة الوطنية التفافها خلف القيادة الهاشمية، ودعمها لمواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مضيفا “اننا كصف واحد اردنيين مع الأردن وفلسطينيين مع فلسطين”

واضاف نحن جميعا نقف موحدون
خلف الأردن بقيادته الهاشمية، مؤكدا على الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:42

مسيرات حاشدة بعمان والمحافظات دعما للموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية في ذكرى النكبة

16:54

بن غفير: لدينا خطة للاستيطان في لبنان وتهجير سكان غزة والضفة

16:47

الأمن العام: مركز حدود العمري شهد حركة نشطة لحجاج بيت الله الحرام

16:09

الأمير فيصل يتابع رالي الأردن ويشيد بالجهود التنظيمية

16:03

يتجاوز مضيق هرمز.. الإمارات تبني خط أنابيب نفطيا جديدا لزيادة قدرتها التصديرية

15:44

العيسوي يلتقي  وفداً من أبناء عشيرة العبابنة

15:32

عباس: سنحافظ على اتفاق أوسلو “الخياني” ونرفض أي سلاح خارج السلطة

15:14

الأمير الحسن يؤكد أهمية القدس بوصفها مسؤولية إنسانية وروحية مشتركة

15:05

البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج

15:00

الأمن العام والإنتربول يوقعان اتفاقية انضمام أكاديمية الشرطة لشبكة الأكاديميات العالمية

14:40

أمين عام وزارة الصحة يتفقد جاهزية الخدمات في مدينة الحجاج

14:33

منظمة الصحة تحذر من خطر إدمان الشباب لأكياس النيكوتين

وفيات
وفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026