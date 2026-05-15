بني هاني : موقف الأردن ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية

وطنا اليوم:قال نائب رئيس كتلة مبادرة النيابية النائب طارق بني هاني اننا نجدد الولاء والانتماء، والدعم المطلق لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين تجاه القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

حديث النائب بني هاني جاء خلال مشاركته اليوم الجمعة، في المسيرة الشعبية التي انطلقت في وسط العاصمة، بمناسبة ذكرى النكبه،وتجديد الدعم للمواقف الأردنية تجاه القضيه الفلسطينية.

وشدد بني هاني على الثوابت الوطنية التي اعلنها الملك عبدالله الثاني في “لاءات الثلاثة لا للوطن البديل ،لا للتوطين، لا للتهجير .

.

واكد أن مختلف القوى السياسية والحزبية تؤكد في هذه الوقفة الوطنية التفافها خلف القيادة الهاشمية، ودعمها لمواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مضيفا “اننا كصف واحد اردنيين مع الأردن وفلسطينيين مع فلسطين”

واضاف نحن جميعا نقف موحدون

خلف الأردن بقيادته الهاشمية، مؤكدا على الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.