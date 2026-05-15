انضمام مجلس شباب حوارات المستقبل لجمعية نبض التغيير برئاسة عمران النسور

وطنا اليوم:أعلنت هيئة نبض التغيير لتمكين الشباب انضمام مجلس الشباب لحوارات المستقبل لها برئاسة عمران لؤي النسور ضمن مسارها الوطني في العمل السياسي والشبابي، وذلك في إطار توجهاتها الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في الحياة السياسية والعامة، انسجامًا مع رؤية الأردن في مسارات التحديث الشامل.

وأكدت الهيئة أن اختيار النسور لرئاسة المجلس جاء استنادًا إلى خبرته في العمل الشبابي وسجله في دعم المبادرات الوطنية، إلى جانب مساهماته في تعزيز الوعي السياسي وترجمة مضامين الأوراق النقاشية الملكية إلى برامج عملية تستهدف رفع مستوى مشاركة الشباب في الحياة العامة.

وأوضحت الهيئة أن المجلس يمثل منصة حوارية وطنية تهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار بين الشباب، وفتح المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة في مناقشة القضايا الوطنية وصياغة رؤى مستقبلية تدعم مسيرة التحديث السياسي والتنمية الشاملة.

وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تنفيذ سلسلة من المبادرات الوطنية والبرامج التوعوية والتدريبية، الهادفة إلى إعداد قيادات شبابية مؤهلة وقادرة على الإسهام الفاعل في عملية التحديث السياسي، بما يتوافق مع الرؤية الملكية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم نحو ترسيخ نهج المشاركة وتعزيز دور الشباب في صنع القرار وإنشاء منصات رقمية ذكية تستثمر في المحتوى الرقمي الوطني والسردية الأردنية.

وأضافت أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في مشروع الدولة الحديثة، وأن الاستثمار في طاقاتهم وقدراتهم يشكل أولوية وطنية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومواكب للتطور، وقادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وشددت الهيئة على مواصلة جهودها في إيجاد منصات حقيقية للشباب للمشاركة السياسية والتنموية، انطلاقًا من إيمانها بأن المرحلة المقبلة تتطلب حضورًا شبابيًا واعيًا ومؤثرًا، قادرًا على الإسهام في دعم مسيرة الإصلاح والتحديث.