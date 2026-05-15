اغتيال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد في غزة

وطنا اليوم:أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي استهدف في مدينة غزة، عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس وأحد المخططين لهجوم السابع من أكتوبر.

وجاء في البيان أن الحداد “كان مسؤولًا عن قتل واختطاف وإيذاء آلاف المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي، واحتجز رهائننا بوحشية شديدة، ووجّه عمليات ضد قواتنا، ورفض تنفيذ الاتفاق الذي قاده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح”.

وأضاف البيان: “هذه رسالة واضحة لكل الساعين إلى قتلنا: عاجلًا أم آجلًا ستصل إليكم إسرائيل”.

وتابع: “الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك يطبّقان بشكل دقيق سياسة الحكومة بعدم احتواء التهديدات وإحباط أعدائنا بشكل استباقي. سنواصل العمل بقوة وحزم ضد كل من شارك في مجزرة 7 أكتوبر”.

والحداد ملقب بـ “شبح القسام” تولى قيادة الجناح العسكري بعد مقتل محمد السنوار في مايو/ أيار الماضي، ويعرف بموقفه المتشدد الرافض لتقديم تنازلات بدون انسحاب إسرائيلي كامل وإنهاء دائم للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأفادت مصادر استخباراتية أن الحداد يستلهم مقاربته في مواجهة الجيش الإسرائيلي من تجربة المقاومة الشيشانية ضد الروس في التسعينيات، حيث يرى في تلك الحرب الطويلة نموذجا للكفاح حتى آخر رمق.

ونقلت عن مسؤول استخباراتي بارز في الشرق الأوسط وثلاثة مسؤولين في الدفاع الإسرائيلي، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن عزالدين الحداد يعارض بشدة محاولات إسرائيل إزاحة حركة حماس من حكم قطاع غزة.