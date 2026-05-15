غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية

وطنا اليوم:أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها ودعمها للمفاوضات اليمنية التي عقدت في عمان وأدت للتوصل لاتفاق بين أطراف النزاع في اليمن الذي ينص على إطلاق سراح أكثر من 1600 من الأسرى المحتجزين على خلفية النزاع.

وقال غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه، إن هذا هو أكبر اتفاق من نوعه منذ اندلاع النزاع يتعلق بالإفراج عن أسرى و”يأتي هذا الإنجاز ثمرةً لأسابيع من المفاوضات المباشرة في عمّان، الأردن، برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.” كما أعرب غوتيريش عن امتنانه لسلطنة عُمان وسويسرا لاستضافتهما جولات سابقة من المحادثات حول هذا الملف.

ودعا الأطراف إلى التسريع في تنفيذ الاتفاق بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكي يتسنى لمّ شمل العائلات في أسرع وقت ممكن.

ودعا أيضًا إلى العمل على تحقيق مزيد من الإفراجات، بما يتماشى مع اتفاق ستوكهولم لعام 2018 الذي تعهدت بموجبه الأطراف بالإفراج عن جميع المحتجزين المرتبطين بالنزاع وفقاً لمبدأ “الكل مقابل الكل”.

وطالب غوتيريش حكومة اليمن والحوثيين بالبناء على الزخم الإيجابي الذي أحدثه اتفاق يوم الخميس، والانخراط بشكل بنّاء مع مبعوثه الخاص نحو عملية سياسية شاملة لتحقيق سلام عادل ودائم في اليمن.