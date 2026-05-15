العيسوي يلتقي  وفداً من أبناء عشيرة العبابنة

العيسوي: القيادة الهاشمية صنعت للأردن ثباتا يتقدم على العواصف ويتجاوز التحديات

المتحدثون: الأردن سيبقى قويا موحدا بحكمة الملك وعزم أبنائه وولاؤنا وانتماؤنا هوية راسخة

وطنا اليوم -التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، وفداً من أبناء وبنات عشيرة العبابنة، وذلك في إطار اللقاءات التواصلية التي تعكس نهج الديوان الملكي الهاشمي في تعزيز التواصل مع مختلف مكونات المجتمع الأردني، والاستماع إلى رؤاهم ومواقفهم تجاه القضايا الوطنية ومسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد العيسوي، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك يمضي بثبات وثقة نحو ترسيخ دولة قوية بمؤسساتها، منيعة بوحدتها الوطنية، وقادرة على مواجهة مختلف التحديات، رغم ما تشهده المنطقة من ظروف دقيقة ومتغيرات متسارعة.

وقال إن جلالة الملك يواصل قيادة مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري برؤية واضحة تستند إلى مصلحة الوطن والإنسان الأردني، باعتباره محور التنمية وغايتها الأولى، مشيرا إلى أن الدولة الأردنية ماضية في تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات، وتوسيع فرص المشاركة والإنجاز، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وأشار العيسوي إلى أن الحكمة التي يقود بها جلالة الملك مسارات العمل الوطني والسياسة الخارجية أسهمت في تعزيز مكانة الأردن إقليميا ودوليا، وترسيخ صورته كدولة تتبنى الاعتدال والحكمة والدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد أن جلالة الملك يواصل جهوده الدبلوماسية المكثفة دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب مواصلة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.

وبيّن العيسوي أن الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات العبث بأمنه واستقراره، بفضل وعي أبنائه، وقوة مؤسساته، ويقظة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، التي تشكل موضع فخر واعتزاز لكل الأردنيين.

ما أشاد بجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم قطاعي التعليم والتمكين المجتمعي، وبالدور الحيوي الذي يقوم به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسارات التنمية والتحديث، وترسيخ ثقافة الابتكار والعمل والإنتاج.

ودعا العيسوي إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية، وترسيخ قيم التماسك والتكافل، وتعزيز الوعي الوطني، بما يحفظ الأردن قوياً مستقراً وقادراً على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز.

من جهتهم، أكد المتحدثون من أبناء عشيرة العبابنة اعتزازهم العميق بالقيادة الهاشمية، والتفافهم حول جلالة الملك، وسمو ولي العهد، مؤكدين أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية الحكيمة، واحة أمن واستقرار، وأنهم سيظلون أوفياء لرسالة الوطن والثوابت الوطنية، داعمين لكل الجهود التي تصون أمن الأردن وتحمي منجزاته وتعزز مسيرة تقدمه.

وعبروا عن اعتزازهم الراسخ بالقيادة الهاشمية، مؤكدين أن الأردنيين سيبقون على الدوام صفاً واحداً خلف جلالة الملك، يستمدون من حكمته وعزيمته الثقة بقدرة الأردن على تجاوز مختلف التحديات، والحفاظ على أمنه واستقراره ومكانته الراسخة رغم ما تشهده المنطقة من أزمات ومتغيرات متسارعة.

وأشاروا إلى أن الولاء للقيادة الهاشمية يمثل نهجا وطنيا ثابتا وقيمة متجذرة في وجدان الأردنيين، مؤكدين أن الالتفاف حول جلالة الملك يجسد وحدة الموقف الوطني وعمق الانتماء لهذا الوطن وقيادته، التي حملت مسؤولية الدولة بكل حكمة واقتدار، وصانت الأردن قويا ثابتا في وجه التحديات.

وأكدوا اعتزازهم بسمو ولي العهد، بوصفه نموذجا للشباب الأردني الواعي والطموح، وحاملا لرؤية وطنية تستند إلى العمل والإنجاز وتمكين الشباب، مشيرين إلى أن حضوره القريب من الشباب ومشاركته لهمومهم وتطلعاتهم يعكس نهجا هاشميا متجددا يؤمن بالإنسان الأردني وقدرته على صناعة المستقبل.

وشدد المتحدثون على أنهم سيبقون أوفياء لرسالة الوطن، متمسكين بالثوابت الوطنية، وحريصين على تعزيز وحدة الصف والتماسك المجتمعي، مؤكدين وقوفهم خلف جلالة الملك وسمو ولي العهد في جميع المواقف الوطنية والقومية والإنسانية، ودعمهم لكل الجهود التي تصب في خدمة الأردن وتعزيز مسيرة التنمية والتحديث.

كما عبروا عن فخرهم بالدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدين دعمهم للمواقف الأردنية الثابتة تجاه القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والوصاية الهاشمية عليها.

وجددوا العهد بأن يبقى الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وطنا عزيزا آمنا مستقرا، وأن تبقى رايته خفاقة، وصخرة تتحطم عليها جميع مكائد الكائدين، بعزيمة أبنائه والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية.

