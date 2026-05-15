يتجاوز مضيق هرمز.. الإمارات تبني خط أنابيب نفطيا جديدا لزيادة قدرتها التصديرية

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قال مكتب أبوظبي للإعلام، الجمعة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم ببناء خط أنابيب نفطي جديد سيتجاوز مضيق هرمز، مضيفا أنه من المتوقع أن يضاعف هذا الخط القدرة التصديرية للبلاد عبر ميناء الفجيرة الواقع على خليج عُمان.
ومن المقرر أن يدخل هذا المشروع، المعروف باسم “خط أنابيب غرب-شرق 1″، حيز التشغيل بحلول عام 2027.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة “أدنوك”، واستعرض أداء الشركة، واطّلع على مستجدات مشروع خط أنابيب “غرب–شرق 1” الجديد، الذي من المخطط أن يسهم في مضاعفة السعة التصديرية لشركة “أدنوك” عبر إمارة الفجيرة.
ووجّه الشيخ خالد بن محمد بن زايد بتسريع إنجاز هذا المشروع مع تقدم الشركة في تنفيذ مرحلة جديدة منه، للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة، بحسب ما نقلت عنه وكالة “وام” الإماراتية للأنباء.
وكانت الإمارات تصدر غالبية نفطها عبر مضيق هرمز، وذلك حتى أغلقت إيران هذا الممر المائي فعليا خلال الحرب. ومع ذلك، واصلت الإمارات تصدير نحو 1.5 مليون برميل يوميا من ميناء الفجيرة عبر خط أنابيب آخر يجاوز مضيق هرمز، بحسب بيانات شركة “Kpler”.
وتُعد الإمارات لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة العالمية؛ ففي هذا الشهر، أعلنت الدولة خروجها من منظمة “الأقطار المصدرة للنفط” “أوبك”، للتحرر من قيود الإنتاج التي فرضتها المنظمة. كما يمتد هذا القرار أيضا إلى مجموعة “أوبك+”، وهي مجموعة أوسع تضم منتجين آخرين للنفط، مثل روسيا.


