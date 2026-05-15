أمين عام وزارة الصحة يتفقد جاهزية الخدمات في مدينة الحجاج

وطنا اليوم:تفقد أمين عام وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب، أمس الخميس، مدينة الحجاج للاطمئنان على أوضاع الحجاج والخدمات الصحية المقدمة لهم.

وشملت الزيارة العيادة الصحية في مدينة الحجاج، حيث اطلع على جاهزيتها وقدرتها على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن، والتأكد من توفير الخدمات الصحية بشكل مستمر ومتابعة احتياجات الحجاج.

ورافق الشياب خلال الجولة مدير مديرية صحة إقليم البترا الدكتور حاتم الحباشنة، ومدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله الدكتور موسى الشلبي، حيث جرى التأكيد على أهمية تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للحجاج بما يضمن سلامتهم وراحتهم