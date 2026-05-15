البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج

وطنا اليوم:توجهت البعثة الإعلامية الأردنية المرافقة لبعثات الحج 1447هـ/ 2026، الجمعة، إلى الديار المقدسة، للمشاركة في تغطية موسم الحج، بمشاركة ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المحلية.

وتضم البعثة كوادر إعلامية إلى جانب ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام.

وكان في وداع البعثة الإعلامية للحج، نقيب الصحفيين طارق المومني وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين.

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، رعى، الأربعاء، حفل وداع انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين من مدينة حجاج الجيزة جنوب العاصمة عمّان، قبل انطلاقها نحو الأراضي المقدسة.

ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين خلال الموسم الحالي نحو 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة إلى 4500 حاج من فلسطينيي 1948، يرافقهم طواقم متخصصة تضم مرشدين وإداريين وكوادر طبية وإعلامية، ضمن بعثات الإرشاد والرعاية.

وتواصل وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الجهات المعنية، عمليات سفر الحجاج برا عبر مركز حدود المدورة باتجاه المدينة المنورة ثم تفويجهم إلى مكة المكرمة.

وأعدت الوزارة خطة متكاملة منذ لحظة انطلاق القوافل من الأردن وحتى عودتها، تشمل مختلف الجوانب التنظيمية والصحية والإرشادية، لضمان أداء الحجاج مناسكهم بيسر وأمان، لافتاً إلى إطلاق تطبيق “وفد الرحمن” للتواصل المباشر مع إدارة البعثات وتقديم الإرشادات والفتاوى والخدمات المختلفة للحجاج، إلى جانب توزيع كتيبات إرشادية متخصصة تتعلق بأحكام الحج والتعليمات التنظيمية.

من جانبها، أعدت مديرية الأمن العام إعداد خطة الحج لهذا العام، ضمن منظومة متكاملة تشمل مختلف وحدات الأمن العام والأجهزة المعنية، بهدف ضمان وصول الحجاج إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة وأمان، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم منذ لحظة انطلاق القوافل وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وتتضمن الخطة انتشاراً أمنياً على الطرق التي ستسلكها قوافل الحجاج وصولاً إلى المعابر الحدودية، بمشاركة قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة والدوريات الخارجية، لضمان انسيابية الحركة وتقديم الخدمات والتسهيلات للحجاج خلال رحلتهم.