ترامب : لا أمانع تعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاما

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
لا مانع لدي من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا.
الرئيس الصيني أكد لي أنه يعارض امتلاك إيران سلاحا نوويا.
لم أقدم أي تعهد للرئيس الصيني بشأن تايوان.
لم أطلب من الرئيس الصيني أي شيء يتعلق بإيران.
لم أطلب من الرئيس الصيني الضغط على إيران من أجل فتح مضيق هرمز.
80 % من القدرات الصاروخية الإيرانية تم تدميرها.
سأتخذ قرارا خلال أيام بشأن رفع العقوبات عن شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني.
أبحث رفع العقوبات عن شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني وسأتخذ قرارا قريبا.
لم نتطرق خلال المباحثات مع الجانب الصيني إلى ملف الرقائق الإلكترونية.
إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي ولن تكون لديها فرصة لذلك مهما كانت الظروف.
قضينا على القوات الجوية الإيرانية تماما وتخلصنا من القادة الإيرانيين.


