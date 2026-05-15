53 دقيقة ago
ليفربول يودّع محمد صلاح بغلاف استثنائي لمجلته الرسمية

وطنا اليوم:يستعد النجم المصري محمد صلاح لتوديع جماهير فريقه ليفربول، في مباراة برينتفورد، يوم 24 مايو الجاري، بالجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي على ملعب “آنفيلد”.
وأسدل صلاح الستار على مسيرة استمرت 9 مواسم بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.
ومن المنتظر أن تجهز جماهير ليفربول وداعاً كبيراً يليق بالنجم المصري محمد صلاح الذي تمكن خلال 9 مواسم من قيادة الفريق لعدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا بجانب الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين.
وأصبح النجم الأسطوري أحد أبرز الهدافين التاريخيين للريدز، وحقق ألقاباً فردية مهمة، كما يعتبر من أساطير الدوري الإنجليزي.
وقرر ليفربول توديع أسطورته بعد أن تم وضع صورته على غلاف مجلة النادي.
وعنونت المجلة الرسمية للنادي الإنجليزي:”صلاح ملك مصر” كما كتبت: “احتفالاً بأساطير الريدز”.
وتم طرح المجلة، رسمياً، للجمهور يوم الثلاثاء الماضي، ونالت إقبالاً كبيراً من جانب جماهير النادي.
وأبدت عدة أندية رغبتها في الحصول على خدمات محمد صلاح في الموسم الجديد بعد إعلان رحيله عن ليفربول.
وارتبط اسم محمد صلاح صاحب الـ 33 عاماً، مؤخراً، بالرحيل إلى فنربخشة التركي، والاتحاد، والنصر السعوديين وسان دييغو الأمريكي.


