بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل أحد جنوده في لبنان

ساعتين ago
الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل أحد جنوده في لبنان

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 20 حصيلة عناصره الذين لقوا مصرعهم منذ منذ بدء حربه مع «حزب الله» المدعوم من إيران في مطلع مارس (آذار) الفائت.
وأفاد الجيش في بيان بأن الرقيب أول نيغيف داغان البالغ 20 عاما «قُتِل خلال المعارك في جنوب لبنان». وبذلك يرتفع إلى 20 إجمالي عدد القتلى الإسرائيليين في لبنان منذ بدء الحرب مع «حزب الل»ه في الثاني من مارس (آذار)، هم 19 جنديا وشخص مدني يعمل بالتعاقد لحساب الجيش.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة نفسها عن سقوط نحو 2800 قتيل، بينهم ما لا يقل عن 200 طفل، وفقا للسلطات اللبنانية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:07

في ذكرى النكبة .. نجدد العهد

11:30

رحلة غوص تحولت إلى كارثة.. مصرع 5 سياح إيطاليين في المالديف

11:25

ليفربول يودّع محمد صلاح بغلاف استثنائي لمجلته الرسمية

11:10

الأردن ولاتفيا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وآلياتها

11:08

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

10:40

وفيات الجمعة 15 – 5 – 2026

10:15

مقتل العشرات بانزلاق تربة في منجم في أفريقيا الوسطى

10:10

مقترح لتعزيز استدامة الضمان بالاقتطاع من مكافآت الدخل المهني

10:03

التعليم العالي: صدور أسس امتحان تجسير البرنامج العادي بالجامعات الرسمية

09:53

الأوقاف تشكل لجنة تحقيق بعد انتهاك شبان حرمة مسجد في إربد

09:42

السعودية: غرامة 100 ألف ريال بحق من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة خلال الحج

09:35

التربية: 14 برنامجاً معتمداً في المسار المهني والتقني العام المقبل

وفيات
وفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026