بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

التربية: 14 برنامجاً معتمداً في المسار المهني والتقني العام المقبل

3 ساعات ago
التربية: 14 برنامجاً معتمداً في المسار المهني والتقني العام المقبل

وطنا اليوم:أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون المهنية، محمد غيث، أن الوزارة ستمضي في خطتها التوسعية بقطاع التعليم المهني لتصل إلى 14 برنامجاً معتمداً خلال العام الدراسي المقبل، مع إدخال برنامجين جديدين، وذلك ضمن الرؤية الملكية السامية للتحديث الاقتصادي.
وقال غيث خلال زيارة تفقدية لمدرسة الأميرة إيمان بنت الحسين المهنية للبنات في المفرق، اليوم الخميس، رافقه خلالها السفير الكندي في عمان لوي مارتن أوميه، وممثلة اليونسكو نهى باوزير، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة شيري أندرسون، ومديرة قصبة تربية المفرق إيمان الخوالدة، إن مشروع التعليم المهني والتقني (BTEC) بدأ بـ 6 برامج عام 2023، ليرتفع إلى 12 برنامجاً العام الحالي، وصولاً إلى 14 برنامجاً العام المقبل.
وأوضح، أن هذه البرامج صُممت بناءً على احتياجات المجتمع المحلي والقطاعات الصناعية، مع التركيز على الجانب التطبيقي العملي، مبيناً أن عدد الطلبة على مقاعد الدراسة المهنية حالياً يبلغ 46 ألف طالب وطالبة.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، وبدعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تستهدف الوصول بنسبة طلبة التعليم المهني إلى 50% من إجمالي الطلبة بحلول عام 2033.
من جانبه، أكد السفير الكندي لوي مارتن أوميه دعم بلاده للتعليم المهني في الأردن بمبلغ 16 مليون دينار، بالتعاون الفني مع اليونسكو، بهدف تشبيك الطلبة مع القطاع الخاص وخلق فرص عمل مستدامة في القطاعات الحيوية.
بدورها، قالت ممثلة اليونسكو نهى باوزير، إن الزيارة كشفت عن الأثر الإيجابي للمشروع الممول من الحكومة الكندية في ربط التعليم بالتدريب الميداني والعملي، فيما أعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة شيري أندرسون عن حماسها للتحول الذي يشهده التعليم في الأردن، مؤكدة أن التعليم المهني يفتح مسارات عمل جديدة تضمن بناء قوى عاملة دامجة للجنسين.
واطلع الوفد خلال جولة في مشاغل المدرسة على تجربة التعليم والتدريب المهني والتقني المستفيدة من القرض السيادي الكندي ودعم اليونسكو، كما تضمنت الزيارة جلسة حوارية مع طالبات ومعلمات وأصحاب عمل مشاركين في البرنامج لتقييم مخرجات التدريب ومواءمتها مع سوق العمل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:07

في ذكرى النكبة .. نجدد العهد

11:30

رحلة غوص تحولت إلى كارثة.. مصرع 5 سياح إيطاليين في المالديف

11:25

ليفربول يودّع محمد صلاح بغلاف استثنائي لمجلته الرسمية

11:10

الأردن ولاتفيا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وآلياتها

11:08

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

10:40

وفيات الجمعة 15 – 5 – 2026

10:22

الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل أحد جنوده في لبنان

10:15

مقتل العشرات بانزلاق تربة في منجم في أفريقيا الوسطى

10:10

مقترح لتعزيز استدامة الضمان بالاقتطاع من مكافآت الدخل المهني

10:03

التعليم العالي: صدور أسس امتحان تجسير البرنامج العادي بالجامعات الرسمية

09:53

الأوقاف تشكل لجنة تحقيق بعد انتهاك شبان حرمة مسجد في إربد

09:42

السعودية: غرامة 100 ألف ريال بحق من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة خلال الحج

وفيات
وفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026