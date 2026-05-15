التربية: 14 برنامجاً معتمداً في المسار المهني والتقني العام المقبل

وطنا اليوم:أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون المهنية، محمد غيث، أن الوزارة ستمضي في خطتها التوسعية بقطاع التعليم المهني لتصل إلى 14 برنامجاً معتمداً خلال العام الدراسي المقبل، مع إدخال برنامجين جديدين، وذلك ضمن الرؤية الملكية السامية للتحديث الاقتصادي.

وقال غيث خلال زيارة تفقدية لمدرسة الأميرة إيمان بنت الحسين المهنية للبنات في المفرق، اليوم الخميس، رافقه خلالها السفير الكندي في عمان لوي مارتن أوميه، وممثلة اليونسكو نهى باوزير، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة شيري أندرسون، ومديرة قصبة تربية المفرق إيمان الخوالدة، إن مشروع التعليم المهني والتقني (BTEC) بدأ بـ 6 برامج عام 2023، ليرتفع إلى 12 برنامجاً العام الحالي، وصولاً إلى 14 برنامجاً العام المقبل.

وأوضح، أن هذه البرامج صُممت بناءً على احتياجات المجتمع المحلي والقطاعات الصناعية، مع التركيز على الجانب التطبيقي العملي، مبيناً أن عدد الطلبة على مقاعد الدراسة المهنية حالياً يبلغ 46 ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، وبدعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تستهدف الوصول بنسبة طلبة التعليم المهني إلى 50% من إجمالي الطلبة بحلول عام 2033.

من جانبه، أكد السفير الكندي لوي مارتن أوميه دعم بلاده للتعليم المهني في الأردن بمبلغ 16 مليون دينار، بالتعاون الفني مع اليونسكو، بهدف تشبيك الطلبة مع القطاع الخاص وخلق فرص عمل مستدامة في القطاعات الحيوية.

بدورها، قالت ممثلة اليونسكو نهى باوزير، إن الزيارة كشفت عن الأثر الإيجابي للمشروع الممول من الحكومة الكندية في ربط التعليم بالتدريب الميداني والعملي، فيما أعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة شيري أندرسون عن حماسها للتحول الذي يشهده التعليم في الأردن، مؤكدة أن التعليم المهني يفتح مسارات عمل جديدة تضمن بناء قوى عاملة دامجة للجنسين.

واطلع الوفد خلال جولة في مشاغل المدرسة على تجربة التعليم والتدريب المهني والتقني المستفيدة من القرض السيادي الكندي ودعم اليونسكو، كما تضمنت الزيارة جلسة حوارية مع طالبات ومعلمات وأصحاب عمل مشاركين في البرنامج لتقييم مخرجات التدريب ومواءمتها مع سوق العمل.