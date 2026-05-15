سلامي عن تشكيلة النشامى في كأس العالم: من لا يستحق لن يذهب معنا

وطنا اليوم:قال المدير الفني للمنتخب الوطني، جمال سلامي، إن اللاعب ثامر بني عودة لن يكون ضمن تشكيلة المنتخب بسبب الإصابة، مشيراً إلى أن الإصابات باتت تشكل هاجساً كبيراً للفريق.

وأضاف سلامي، خلال استضافته في القناة الرياضية الأردنية مساء الخميس، أن المنتخب يعاني من إصابات عديدة في مركز الرواق الأيمن، حيث يصل عدد اللاعبين المصابين إلى 7، ما يضطر الجهاز الفني إلى منح الفرصة للاعبين من البدلاء في ظل نقص الخيارات، رغم عدم الاقتناع الكامل ببعض البدائل.

وأوضح سلامي أن تشكيلة المنتخب في كأس العالم 2026 ستكون واضحة ولن تشهد تغييرات كبيرة، مؤكداً أن اللاعب الذي لا يستحق “لن يذهب معنا”.

وبيّن أن التشكيلة الأولية قد تكون موسعة وتضم ما بين 28 إلى 30 لاعباً، مع وجود 3 أو 4 حراس مرمى، قبل أن يتم تقليصها لاحقاً إلى 26 لاعباً أو حتى 23 لاعباً.

وأكد أن مبدأ الاختيار سيكون قائماً على الجاهزية والاستحقاق، مضيفاً: “من لا يستحق لن يكون في التشكيلة، وتكرار الأخطاء سيُبعد اللاعب عن المنظومة”.

وفي سياق الإشادة بعناصر المنتخب، أثنى سلامي على موسى التعمري، واصفاً إياه باللاعب المميز وركيزة أساسية في المجموعة، يتمتع بهامش كبير للتطور.

كما أكد أن علي علوان سيكون ضمن تشكيلة المنتخب في كأس العالم 2026، في حين أوضح أن محمد أبو زريق سيكون ضمن اللائحة الموسعة، مع استمرار المنافسة على مركزه دون حسم مشاركته أساسياً.

وفي سياق آخر، أشار سلامي إلى أن اللاعب يزن النعيمات انتقل إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي، مؤكداً أن المنتخب الوطني قادر على تقديم صورة إيجابية في كأس العالم FIFA 2026، وأن المشاركة الأولى في تاريخ “النشامى” تمثل فرصة لإظهار شخصية الكرة الأردنية وطموحها.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، مساء الخميس، عن تعرض لاعب منتخب النشامى عصام السميري لإصابة بقطع في وتر العرقوب بالقدم اليسرى، خلال تدريباته الفردية مع المنتخب.

وقال الاتحاد، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “أمنيات السلامة والشفاء العاجل للاعب عصام السميري، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية تعرضه لقطع في وتر العرقوب بالقدم اليسرى، خلال تدريباته الفردية مع منتخب النشامى”.