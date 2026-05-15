بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

السعودية: غرامة 100 ألف ريال بحق من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة خلال الحج

3 ساعات ago
السعودية: غرامة 100 ألف ريال بحق من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة خلال الحج

وطنا اليوم:شددت وزارة الداخلية السعودية، امس الخميس، على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها، أو يتستر عليهم، أو يقدم لهم المساعدة للبقاء في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون تصريح.
وأوضحت الوزارة، أن الحظر يشمل الإيواء في الفنادق والشقق والسكن الخاص ومواقع إسكان الحجاج، ويبدأ تطبيقه من الأول من ذي القعدة وحتى الـ14 من ذي الحجة، مؤكدة أن الغرامات تتعدد بتعدد المخالفين.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:07

في ذكرى النكبة .. نجدد العهد

11:30

رحلة غوص تحولت إلى كارثة.. مصرع 5 سياح إيطاليين في المالديف

11:25

ليفربول يودّع محمد صلاح بغلاف استثنائي لمجلته الرسمية

11:10

الأردن ولاتفيا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وآلياتها

11:08

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

10:40

وفيات الجمعة 15 – 5 – 2026

10:22

الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل أحد جنوده في لبنان

10:15

مقتل العشرات بانزلاق تربة في منجم في أفريقيا الوسطى

10:10

مقترح لتعزيز استدامة الضمان بالاقتطاع من مكافآت الدخل المهني

10:03

التعليم العالي: صدور أسس امتحان تجسير البرنامج العادي بالجامعات الرسمية

09:53

الأوقاف تشكل لجنة تحقيق بعد انتهاك شبان حرمة مسجد في إربد

09:35

التربية: 14 برنامجاً معتمداً في المسار المهني والتقني العام المقبل

وفيات
وفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026