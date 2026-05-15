السعودية: غرامة 100 ألف ريال بحق من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة خلال الحج

وطنا اليوم:شددت وزارة الداخلية السعودية، امس الخميس، على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها، أو يتستر عليهم، أو يقدم لهم المساعدة للبقاء في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون تصريح.

وأوضحت الوزارة، أن الحظر يشمل الإيواء في الفنادق والشقق والسكن الخاص ومواقع إسكان الحجاج، ويبدأ تطبيقه من الأول من ذي القعدة وحتى الـ14 من ذي الحجة، مؤكدة أن الغرامات تتعدد بتعدد المخالفين.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.