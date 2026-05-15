الأردن ولاتفيا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وآلياتها

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا بايبا براجا.

وبحسب وزارة الخارجية عبر منصة “إكس”، فقد بحث الصفدي في اجتماع مع نظيرته اللاتفية العلاقات الثنائية وسبل وآليات تعزيزها في مختلف المجالات التي تهم البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، وذلك في العاصمة اللاتفية ريغا.