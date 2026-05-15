رحلة غوص تحولت إلى كارثة.. مصرع 5 سياح إيطاليين في المالديف

49 دقيقة ago
وطنا اليوم:لقي 5 سياح إيطاليين مصرعهم في جزر المالديف بعد اختفائهم خلال رحلة غوص في جزيرة “فافو” المرجانية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإيطالية وهيئة تنظيم الغوص الإيطالية. بحسب ما جاء في موقع SKYtg24 الإيطالية.
وأوضحت السلطات الإيطالية أن الضحايا كانوا على متن سفينة الغوص الأجنبية “دوق يورك”، واختفوا أثناء غوصهم بالقرب من جزيرة أليماثا، بعدما فشلوا في العودة إلى السطح في الوقت المحدد، ما دفع طاقم السفينة إلى إبلاغ السلطات المحلية.
وبحسب وسائل إعلام إيطالية، كان الغواصون موظفين وطلاباً في جامعة جنوة، بينهم أستاذة في علم البيئة وابنتها ومحاضراً وطالباً.
وأعلنت قوات الدفاع الوطني في جزر المالديف العثور على جثة أحد الغواصين داخل كهف تحت الماء، مشيرة إلى أن الغواصين الأربعة الآخرين يُعتقد أنهم لا يزالون داخل الكهف ذاته، الذي يمتد إلى عمق يناهز 60 مترًا.
وبحسب وزارة الخارجية الإيطالية، حاول الغواصون استكشاف كهوف بحرية على عمق يقارب 50 مترًا عندما وقع الحادث، فيما لا تزال السلطات المالديفية تحقق في ملابساته لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.
وشاركت طائرات وزوارق سريعة، إلى جانب سفينة تابعة لخفر السواحل، في عمليات البحث والإنقاذ التي استمرت طوال الليل، كما تم إرسال غواصين إضافيين لدعم الجهود الميدانية.
وجاء الحادث في وقت شهدت فيه المنطقة أحوالًا جوية غير مستقرة، دفعت هيئة الأرصاد الجوية في المالديف إلى إصدار إنذار أصفر ظل ساريًا طوال يوم الحادث


