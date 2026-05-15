بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

ساعة واحدة ago
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

وطنا اليوم:استشهد طفل فلسطيني الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الطفل فهد زيدان عويس (16 عامًا) استشهد برصاص الاحتلال بينما كان يتواجد في سهل القرية.
وأشار إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الشهيد بعد منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه.
وهاجم مجموعة من المستوطنين منازل المواطنين التي تقع على الشارع الرئيسي في القرية فجرًا، وقاموا بخلع عدد من أبوابها، مما أدى إلى حالة ذعر بين النساء والأطفال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:07

في ذكرى النكبة .. نجدد العهد

11:30

رحلة غوص تحولت إلى كارثة.. مصرع 5 سياح إيطاليين في المالديف

11:25

ليفربول يودّع محمد صلاح بغلاف استثنائي لمجلته الرسمية

11:10

الأردن ولاتفيا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وآلياتها

10:40

وفيات الجمعة 15 – 5 – 2026

10:22

الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل أحد جنوده في لبنان

10:15

مقتل العشرات بانزلاق تربة في منجم في أفريقيا الوسطى

10:10

مقترح لتعزيز استدامة الضمان بالاقتطاع من مكافآت الدخل المهني

10:03

التعليم العالي: صدور أسس امتحان تجسير البرنامج العادي بالجامعات الرسمية

09:53

الأوقاف تشكل لجنة تحقيق بعد انتهاك شبان حرمة مسجد في إربد

09:42

السعودية: غرامة 100 ألف ريال بحق من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة خلال الحج

09:35

التربية: 14 برنامجاً معتمداً في المسار المهني والتقني العام المقبل

وفيات
وفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026