يزيد أبو ليلى سفيراً لعلامة “زين كاش” التجارية 

التزاماً منها بدعم المواهب الوطنية وتعزيز حضورها في المشهد الرياضي الوطني والعالمي؛ وقّعت شركة زين كاش اتفاقية شراكة استراتيجية مع حارس المرمى الأردني النجم يزيد أبو ليلى، ليكون السفير الرسمي لعلامة زين كاش التجارية في الأردن.

وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع النجاحات المتواصلة التي تحققها كرة القدم الأردنية وتجسيداً لحرص زين كاش على التعاون مع شخصيات رياضية ملهمة تمثل نموذجاً يُحتذى به للشباب الأردني من خلال تسليط الضوء على قصص نجاحهم وإنجازاتهم التي تعكس قيم الإصرار والطموح والتميز، وتسهم في إلهام الأجيال الجديدة لمواصلة السعي نحو تحقيق أهدافهم ورفع اسم الأردن عالياً في مختلف المحافل.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم اعتماد النجم يزيد أبو ليلى سفيراً رسمياً لعلامة زين كاش في الأردن، حيث سيشارك في الحملات الترويجية والإعلانات التسويقية الخاصة بالشركة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بالخدمات المالية الرقمية التي تنفرد زين كاش بتقديمها، وتشجيع الاعتماد على حلول الدفع الرقمي، بما يعزز مكانة زين كاش كعلامة رقمية تواكب تطلعات الشباب وتلبي احتياجاتهم المتجددة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة زين كاش سلطان كشورة عن فخر الشركة بتعاونها مع اللاعب يزيد أبو ليلى، مبيناً بأن هذه الشراكة تندرج ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تمكين الأفراد وتزويدهم بحلول مالية رقمية تتسم بالأمان والمصداقية، حيث تواصل الشركة تعزيز ثقة المستخدمين من خلال تقديم تجربة مالية رقمية متطورة تواكب احتياجاتهم اليومية وتمنحهم حلول رقمية مرنة، مضيفاً بأن زين كاش تؤكد من خلال هذه الشراكة التزامها بدعم المواهب الأردنية الملهمة التي تسهم في رفع اسم الأردن عالياً في كافة المحافل الرياضية، والذين يمثلون نموذجاً إيجابياً للشباب، بالإضافة إلى مواصلة الشركة جهودها بتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة تسهم في دعم التحول الرقمي وتعمل على نشر وتعزيز الشمول المالي في المملكة.

من جانبه قال يزيد أبو ليلى: “فخور بانضمامي لعائلة زين كاش وأعتز بهذه الشراكة التي تجمعني مع مؤسسة وطنية تؤمن بقدرة الشباب الأردني على تحقيق الإنجازات وصناعة الأثر الإيجابي، مضيفاً بأن هذه الخطوة تشكّل مسؤولية كبيرة وحافزاً متجدداً لمواصلة الجهود بإصرار وعزيمة لتقديم الأفضل دائماً والمساهمة في رفع اسم الأردن عالياً في مختلف المحافل وإلهام جيل يؤمن بالإصرار والتميز إلى جانب تعزيز مكانة الكرة الأردنية كقصة نجاح تُجسّد روح الإرادة والطموح وهو ما يميّز وطننا الأردن”.

واستطاع يزيد أبو ليلى أن يكسب ثقة الجماهير بأدائه اللافت وثباته داخل الملعب بفضل حضوره القوي وقدرته على اللعب باحترافية، إلى جانب مساهماته الحاسمة في العديد من المباريات المحلية والدولية التي خاضها إذ نجح أبو ليلى في ترسيخ اسمه كأحد أبرز حراس المرمى في قارة آسيا بعد سلسلة من الإنجازات المميزة التي عكست احترافيته العالية.