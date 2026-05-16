زين الراعي الرسمي لرالي الأردن الدولي 2026

4 ساعات ago
وطنا اليوم-البحر الميت، 16 آيار 2026: ضمن شراكتها الاستراتيجية الممتدة والتي تجمعها منذ أعوام مع الأردنية لرياضة السيارات؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الرسمية لرالي الأردن الدولي 2026، الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، والذي أُقيمت منافساته في منطقة البحر الميت ووادي الأردن خلال الفترة من 14 إلى 16 آيار، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات.

وتأتي رعاية زين لرالي الأردن امتداداً لدعمها المتواصل لقطاعي الرياضة والشباب في المملكة، وإيمانها بأهمية دعم مختلف الرياضات لتعزيز حضور الأردن على خارطة الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وتسليط الضوء على المقومات الطبيعية والسياحية التي يتمتع بها الأردن، لا سيما منطقة البحر الميت.

وشهد الرالي مشاركة نخبة من سائقي الراليات من الأردن والمنطقة، حيث تنافسوا عبر 12 مرحلة خاصة على الطرق الحصوية في مناطق البحر الميت ووادي الأردن، وانطلقت فعاليات الرالي يوم الخميس بمرحلة التجارب الرسمية (Shakedown)، تلاها حفل الافتتاح الرسمي في “هوفر أب بارك”، فيما تضمنت منافسات يومي الجمعة والسبت المرور عبر مراحل الشونة، والمغطس، وماعين، والبانوراما، وسويمة، والروضة، التي شكّلت المرحلة الختامية (Power Stage) والأطول ضمن الرالي.

 


