3 ساعات ago
اختتام البطولة الخامسة للسباحة المفتوحة في العقبة

وطنا اليوم -امين المعايطه

اختتمت في مدينة العقبة فعاليات البطولة الخامسة للسباحة في المياه المفتوحة، والتي أُقيمت بتاريخ 15 مايو 2026، بتنظيم من تالا بي وبالتعاون مع Sharks Team والاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، وسط أجواء رياضية مميزة ومشاركة واسعة من مختلف محافظات المملكة.‏

وشهدت البطولة التي أقيمت على شواطئ منتجع تالا بي مشاركة أكثر من 90 سباحاً وسباحة من مختلف الفئات العمرية، حيث تنافس المشاركون ضمن عدة مسافات شملت 1 كم و3 كم و5 كم، لفئات عمرية للجنسين من عمر 14 عاماً فما فوق، في فعالية هدفت إلى تعزيز الرياضات البحرية وتشجيع ثقافة السباحة في المياه المفتوحة.‏

وهدفت البطولة إلى تعزيز مكانة العقبة كوجهة رئيسية للرياضات البحرية والسياحة الرياضية، من خلال استضافة وتنظيم فعاليات نوعية تسهم في تنشيط الحركة السياحية والرياضية على حد سواء، وتدعم حضور المدينة على خارطة الفعاليات الإقليمية والدولية.‏

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية / تالا بي، رامي عودة، أن البطولة تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، مشيراً إلى أن العقبة تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للرياضات والسباقات المائية، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومقومات طبيعية فريدة على شواطئ البحر الأحمر.‏

وأضاف عودة أن تالا بيه مستمرة في دعم الفعاليات الرياضية والسياحية التي تسهم في تنشيط القطاع السياحي وتعزيز تجربة الزوار، إلى جانب إبراز الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها العقبة لاستضافة بطولات وفعاليات دولية متميزة، مؤكداً أهمية الشراكة مع الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية وSharks Team في إنجاح مثل هذه الفعاليات النوعية.‏

وقد حققت البطولة نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والمشاركة، وأسهمت في إبراز مدينة العقبة كوجهة رياضية وسياحية مميزة لاستضافة الفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة.‏

واختتمت البطولة بتتويج الفائزين بمختلف الفئات، وتوزيع الكؤوس والميداليات، إلى جانب تكريم المشاركين والجهات المنظمة والداعمة للبطولة، وسط إشادة واسعة بمستوى التنظيم والمشاركة.‏


