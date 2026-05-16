بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

Orange Money ترعى فعالية البنك المركزي الأردني حول “تعزيز دور المرأة المحوري في القطاع المالي والمصرفي”

ساعتين ago
Orange Money ترعى فعالية البنك المركزي الأردني حول “تعزيز دور المرأة المحوري في القطاع المالي والمصرفي”

وطنا اليوم _

تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، قدمت Orange Money، محفظة أورنج الأردن الإلكترونية، رعايتها للفعالية التي نظمها البنك المركزي الأردني بعنوان “تعزيز دور المرأة المحوري في القطاع المالي والمصرفي”، والتي جاءت تأكيداً على أهمية تعزيز الشمول المالي ودعم دور المرأة في القطاع المالي والمصرفي.

وافتتح معالي الدكتور عادل الشركس الفعالية بكلمة افتتاحية وصف فيها هذا الملتقى بأنه محطة مهمة في ترسيخ وتعزيز الدور المحوري للمرأة في القطاع المالي، مؤكداً أن تمكين المرأة لم يعد خياراً داعماً، بل أصبح ركيزةً أساسية في تطوير كفاءة هذا القطاع وتعزيز استقراره، وامتداداً لإسهامها الفاعل في بناء الدولة وترسيخ متانة الاقتصاد الوطني. كما ثمّن معاليه جهود لجنة تمكين المرأة والتكافؤ الجندري في البنك المركزي على حسن إعداد وتنظيم هذه الفعالية، إلى جانب رعاية شركة Orange Money التي تعكس إدراكاً متقدماً من القطاع الخاص لأهمية الاستثمار في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.

وأكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن ورئيس مجلس إدارة Orange Money، المهندس فيليب منصور، في كلمة ألقاها خلال الفعالية، أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية في رؤية أورنج الأردن لدعم الاقتصاد الرقمي، مسلطاً الضوء على دور Orange Money المحوري في تعزيز الشمول المالي عبر حلول رقمية آمنة وموثوقة وعالية الكفاءة، ومشيراً إلى أن السيدات يشكّلن 40% من مشتركي المحفظة. وأضاف أنه إلى جانب أكثر من 1.7 مليون محفظة مفتوحة وحصة سوقية تتجاوز 50%، سجّلت Orange Money أعلى عدد وقيمة من الحركات المالية عبر “CliQ”، مما رسّخ ريادتها في قيادة اقتصاد رقمي أكثر فعّالية وشمولاً في الأردن.

وكرّم معالي الدكتور عادل الشركس خلال الفعالية الرئيس التنفيذي لـ Orange Money، المهندسة هبة الشريف، تقديراً لمسيرتها المهنية ودورها في دعم القطاع المالي والمصرفي. بالإضافة إلى ذلك، عرضت خلال الفعالية قصة نجاحها، مسلّطةً الضوء على أهمية تمكين كفاءات السيدات وتعزيز حضورهم الفاعل في الاقتصاد الأردني، مؤكدةً التزام أورنج الأردن بتمكين المرأة التي تشكّل 26% من إجمالي الموظفين، فيما تشغل 23% منهن مناصب قيادية، ومشيرةً إلى أن Orange Money تواصل تعزيز الشمول المالي وتلبية احتياجات الأفراد والشركات، والمساهمة في دعم وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:25

العملة_الإنسانية

13:18

مدينة المغتربين الذكية… فتيل إطلاق مدينة الماضونة

13:13

مذكرة تفاهم بين صناعة عمان وجائزة الحسن للشباب

13:07

عذابات….صمت

11:57

اختتام البطولة الخامسة للسباحة المفتوحة في العقبة

11:53

إختتام الحملة التوعوية الشاملة لبرنامج BTEC لشباب كلنا الأردن في العقبة

11:15

زين الراعي الرسمي لرالي الأردن الدولي 2026

06:10

الصين ليست بوّابة نهاية حرب إيران 

22:11

يزيد أبو ليلى سفيراً لعلامة “زين كاش” التجارية 

20:51

أخصائيو الحساسية: ابتعدوا عن تهوية المنازل صباحاً

20:29

اغتيال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد في غزة

20:21

إلزام حدث ظهر في فيديو يرقص داخل مسجد بتنظيفه لمدة أسبوع

وفيات
وفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026