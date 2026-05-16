Orange Money ترعى فعالية البنك المركزي الأردني حول “تعزيز دور المرأة المحوري في القطاع المالي والمصرفي”

تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، قدمت Orange Money، محفظة أورنج الأردن الإلكترونية، رعايتها للفعالية التي نظمها البنك المركزي الأردني بعنوان “تعزيز دور المرأة المحوري في القطاع المالي والمصرفي”، والتي جاءت تأكيداً على أهمية تعزيز الشمول المالي ودعم دور المرأة في القطاع المالي والمصرفي.

وافتتح معالي الدكتور عادل الشركس الفعالية بكلمة افتتاحية وصف فيها هذا الملتقى بأنه محطة مهمة في ترسيخ وتعزيز الدور المحوري للمرأة في القطاع المالي، مؤكداً أن تمكين المرأة لم يعد خياراً داعماً، بل أصبح ركيزةً أساسية في تطوير كفاءة هذا القطاع وتعزيز استقراره، وامتداداً لإسهامها الفاعل في بناء الدولة وترسيخ متانة الاقتصاد الوطني. كما ثمّن معاليه جهود لجنة تمكين المرأة والتكافؤ الجندري في البنك المركزي على حسن إعداد وتنظيم هذه الفعالية، إلى جانب رعاية شركة Orange Money التي تعكس إدراكاً متقدماً من القطاع الخاص لأهمية الاستثمار في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.

وأكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن ورئيس مجلس إدارة Orange Money، المهندس فيليب منصور، في كلمة ألقاها خلال الفعالية، أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية في رؤية أورنج الأردن لدعم الاقتصاد الرقمي، مسلطاً الضوء على دور Orange Money المحوري في تعزيز الشمول المالي عبر حلول رقمية آمنة وموثوقة وعالية الكفاءة، ومشيراً إلى أن السيدات يشكّلن 40% من مشتركي المحفظة. وأضاف أنه إلى جانب أكثر من 1.7 مليون محفظة مفتوحة وحصة سوقية تتجاوز 50%، سجّلت Orange Money أعلى عدد وقيمة من الحركات المالية عبر “CliQ”، مما رسّخ ريادتها في قيادة اقتصاد رقمي أكثر فعّالية وشمولاً في الأردن.

وكرّم معالي الدكتور عادل الشركس خلال الفعالية الرئيس التنفيذي لـ Orange Money، المهندسة هبة الشريف، تقديراً لمسيرتها المهنية ودورها في دعم القطاع المالي والمصرفي. بالإضافة إلى ذلك، عرضت خلال الفعالية قصة نجاحها، مسلّطةً الضوء على أهمية تمكين كفاءات السيدات وتعزيز حضورهم الفاعل في الاقتصاد الأردني، مؤكدةً التزام أورنج الأردن بتمكين المرأة التي تشكّل 26% من إجمالي الموظفين، فيما تشغل 23% منهن مناصب قيادية، ومشيرةً إلى أن Orange Money تواصل تعزيز الشمول المالي وتلبية احتياجات الأفراد والشركات، والمساهمة في دعم وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة.