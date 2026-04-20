دهس رجل أمن ومهندس خلال عملهما على طريق عمّان التنموي

وطنا اليوم:تعرض أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية برتبة عريف ومهندس يعمل لدى إحدى الشركات لحادث دهس وقع أثناء عملهما على طريق عمان التنموي.

وأوضح بيان بيان صادر عن مديرية الأمن العام أنه جرى إسعاف المصابين على الفور إلى المستشفى، حيث يتلقيان العلاج حاليا.

وبين أن سائق المركبة المتسببة بالحادث قام بتسليم نفسه، وبوشرت التحقيقات في ملابسات الحادث.