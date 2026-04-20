الملك والرئيس الفنلندي يتابعان تمرينا تعبويا لتدريب العمليات الخاصة

44 دقيقة ago
وطنا اليوم:تابع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، اليوم الاثنين، تمرينا عسكريا تعبويا في مركز الملك عبدﷲ الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC).
واستمع جلالة الملك والرئيس الفنلندي، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، إلى إيجاز حول آلية التدريب في المركز، ودوره الريادي على المستويين الإقليمي والدولي في إعداد وتأهيل وحدات العمليات الخاصة.
واشتمل التمرين على تنفيذ سيناريوهات عملياتية تحاكي تحديات أمنية معاصرة، أظهرت مستوى متقدما من الكفاءة في التخطيط والتنفيذ، واستخداما للتقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على الاستجابة لمختلف الظروف باقتدار.
وجال جلالته والرئيس الفنلندي في المركز، واطلعا على ميادين التدريب والتجهيزات الفنية، إذ أكد جلالته أهمية مواصلة تطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، لمواكبة التحديات الأمنية وترسيخ الأمن والاستقرار.
من جانبه، أعرب الرئيس الفنلندي عن إعجابه بالمستوى المتقدم للمركز وتجهيزاته وبرامجه التدريبية، مشيدا بكفاءة القوات المسلحة الأردنية.


