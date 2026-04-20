حياة الفهد تتعرض لانتكاسة صحية حادة جديدة

حياة الفهد تتعرض لانتكاسة صحية حادة جديدة

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه عن تعرض الفنانة القديرة حياة الفهد لانتكاسة صحية حادة اليوم، استدعت نقلها مجددًا إلى العناية الفائقة، بعد أن كانت تتلقى العلاج في غرفة العزل خلال الأيام الماضية.
‏وأوضح البيان أن الحالة الصحية للفنانة غير مستقرة حاليًا، وتتطلب رعاية طبية مكثفة واهتمامًا كبيرًا من الفريق المعالج، وسط متابعة دقيقة لتطورات وضعها الصحي.
‏ودعا الاتحاد الجمهور ووسائل الإعلام ومحبي الفنانة إلى الإكثار من الدعاء لها في هذا الظرف الحرج، مؤكدًا أنها تمر بمرحلة صعبة وتحتاج إلى دعم معنوي كبير.
‏وجاء في البيان: “نود إعلام الجمهور الكريم ووسائل الإعلام ومحبي الفنانة القديرة حياة الفهد نائب رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه، بأنها تعرضت لانتكاسة صحية حادة منذ صباح هذا اليوم وتم إدخالها مجدداً إلى العناية الفائقة بعد أن كانت بغرفة العزل، ووضعها الصحي غير مستقر ويتطلب عناية واهتماماً كبيرين.
‏واضاف البيان إنها الآن في أشد الأوقات حاجة لدعواتكم الصادقة، فالدعاء هو أقوى سلاح وملجأنا الوحيد في مثل هذه الظروف، فلا تبخلوا عليها بالدعاء، واجعلوها من أوائل من تدعون لهم في سجودكم وأوقات إجابتكم.
‏واستطرد البيان: “اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتجيب دعاء المضطر إذا دعاك، اشفِ حياة أحمد الفهد شفاءً تاماً كاملاً لا يغادر سقماً، وامسح عنها كل ألم ووهن، وارزقها العافية والصحة، وثبت قلبها وقوِّ جسدها، واجعل هذا المرض كفارة لذنوبها ورفعة في درجاتها، اللهم أخرجها من العناية المركزة سالمة معافاة ترفل في ثوب الصحة والعافية، وردها إلى أهلها وأحبابها بأتم صحة وعافية، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
‏واختتم البيان: “نكرر ونطلب من جميع جمهورها ومحبيها في كل مكان تكثيف الدعاء لها، فهي بأمس الحاجة إلى دعواتكم، ونسأل الله أن يجعل في أحد دعواتكم ساعة استجابة، ويكتب لها الشفاء العاجل


