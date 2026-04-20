تجارة عمّان تبحث مع السفيرة التشيكية تعزيز التبادل التجاري وبناء شراكات نوعية

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، خلال زيارة سفيرة جمهورية التشيك المعتمدة لدى المملكة أندريا كوتشيروفا إلى مقر الغرفة اليوم الاثنين، أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن وجمهورية التشيك، وتطوير الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

وبحسب بيان صادر عن الغرفة، جرى خلال اللقاء، الذي حضره نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان وعضو مجلس الإدارة فلاح الصغير، بحث آليات تفعيل العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات تواصل أوسع بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وأشار الحاج توفيق إلى أهمية مشاركة الشركات ورجال الأعمال التشيكيين في مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي، باعتباره منصة اقتصادية لتعزيز الشراكات وبناء علاقات تعاون مباشرة بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية.

وأكد حرص الغرفة على تنظيم لقاءات أعمال ثنائية واجتماعات قطاعية، إلى جانب تبادل الوفود التجارية، بما يعزز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في الأردن وجمهورية التشيك، خاصة من خلال التنسيق مع نظراء الغرفة في التشيك.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمتد لعدة عقود، ومدعومة باتفاقيات تعاون مع مؤسسات اقتصادية تشيكية، ما يعكس متانة العلاقات المؤسسية، إلا أن حجم التبادل التجاري ما يزال دون مستوى الطموحات، رغم وجود فرص واعدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والسياحة والزراعة، والخدمات اللوجستية.

وأكد الحاج توفيق أهمية تعزيز معرفة كل جانب بالمنتجات والميزات التنافسية لدى الطرف الآخر، مشيراً إلى أن توسيع قاعدة المعلومات لدى مجتمعي الأعمال حول السلع والخدمات المتاحة يسهم في زيادة التبادل التجاري وبناء شراكات اقتصادية مستدامة.

من جانبها، أكدت السفيرة كوتشيروفا اهتمام بلادها بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الأردن، مشددة على عمق العلاقات السياسية بين البلدين، وأهمية انعكاسها على مستوى التعاون الاقتصادي، لافتة إلى أن الأردن يتمتع ببيئة آمنة ومستقرة تشجع على الاستثمار.

وأشارت خلال اللقاء الذي حضرته نائب رئيس البعثة ورئيس القسم الاقتصادي والبتجاري تيريزا فالاشكوفا، إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية البينية من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتبادل الوفود التجارية، وتنظيم المعارض المشتركة، مؤكدة حرص الشركات التشيكية على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الأردني.

كما بينت أن الجانب التشيكي سيشارك في عدد من الفعاليات الاقتصادية المقبلة، من بينها معرض “سوفكس” ومؤتمر للطاقة، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون في القطاع السياحي، وعقد اجتماعات دورية عبر تقنيات الاتصال المرئي (Zoom) بين المعنيين في البلدين.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحضور أهمية تعزيز التعاون في القطاع السياحي بين الأردن وجمهورية التشيك، مشددين على ضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين من خلال عقد اجتماعات دورية عبر تقنيات الاتصال المرئي (Zoom)، بما يسهم في تبادل المعلومات والترويج المشترك وتنشيط حركة السياحة المتبادلة.

كما أكدوا أهمية تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتعاون، من خلال تفعيل مذكرات التفاهم القائمة، وتنظيم المعارض المشتركة، وتبادل الوفود التجارية، بما يعزز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال ويفتح المجال أمام إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة في مختلف القطاعات.