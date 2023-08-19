ذا هيل: يجب على الولايات المتحدة مساعدة الأردن في الحرب ضد “دولة المخدرات” بسوريا

وطنا اليوم – رصدت وطنا اليوم مقالا باللغة الانجليزية نشرته صحيفة ذا هيل الاميريكية تحت عنوان” يجب مساعدة الاردن في الحرب ضد دولة المخدرات جاء فيه بحسب رصد وطنا اليوم

اجتمع اردنيون وسوريون في 23 يوليو/ تموز لمناقشة الاتجار غير المشروع بالمخدرات على طول حدودهما المشتركة، وفي الواقع ، كان هذا الاجتماع متأخراً للغاية في ضوء الإنتاج الصناعي المستمر في سوريا وتهريب الكبتاغون والمخدرات الأخرى غير المشروعة.

وعلى الرغم من استعداده للتحدث، فمن غير المرجح أن يقوم نظام الأسد بتقليص أنشطته. لذلك يجب على الولايات المتحدة والحلفاء في الشرق الأوسط الاستعداد لتصعيد الضغط، وفقاً للباحثة ناتالي إيكانو في مقال نشره موقع “ذا هيل ” القريب من الكونغرس.

وفي أعقاب الحرب الأهلية السورية ومذابح نظام الأسد ضد السكان، تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، ولكن بعد عقد من الزمان، انتصر الأسد، ومع عدم وجود بدائل أخرى، صوتت جامعة الدول العربية على إعادة قبول سوريا في مايو، منهية تعليق النظام لمدة 12 عامًا

وبحسب ما ورد، فإن محادثات يوليو كانت علامة على أن نظام الأسد لم يفعل ما يكفي لتحقيق هذه الغاية، وقد ضم الاجتماع قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي ووزير دفاع النظام السوري علي محمود عباس ورؤساء المخابرات من البلدين. وبحسب الخارجية الأردنية ، فإن العديد من المسؤولين “بحثوا التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها والجهات التي تنظم وتنفذ عمليات التهريب عبر الحدود”.

ولاحظت إيكانو، وهي محللة أبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن الأردن تأثر بشكل خاص من قبل الكبتاغون السوري، وفي البداية، كان الأردن بمثابة نقطة تحويل للمخدرات المتجهة إلى الخليج العربي، لكن العديد من الأردنيين أصبحوا من المستهلكين بشكل متزايد لحبوب للكبتاغون، وهي مادة مسببة للإدمان بشكل كبير وبدأ تأثيرها الضار على الشباب الأردني، على مدى العامين الماضيين، وقد اتخذت عمان خطوات لتشديد الرقابة على الحدود.

وفي يناير / كانون الثاني 2022، على سبيل المثال، وضعت السلطات الأردنية سياسة ” إطلاق النار للقتل ” على طول الحدود، وقد أدى ذلك إلى عدة اشتباكات على الحدود في الأشهر الأخيرة. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لشبكة CNN في مايو / أيار إن المملكة “لا تستخف بتهريب المخدرات” مؤكداً أنها مستعدة “لفعل ما يلزم لمواجهة هذا التهديد ، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا”، وبعد أسبوع، نفذ الأردن غارات جوية نادرة في جنوب سوريا استهدفت زعيم مخدرات بارز ومصنع مخدرات في محافظة درعا القريبة.

وأكدت إيكانو أن حرب الأردن على المخدرات السورية مستمرة، ففي 24 يوليو/ تموز، أسقط الجيش الأردني طائرة مسيرة في مجالها الجوي تحمل كيلوغرامين من مادة الميثامفيتامين الكريستالية من سوريا. وأسقطت القوات الأردنية بالفعل عدة طائرات بدون طيار محملة بالمخدرات هذا الصيف.

ولاحظت الباحثة أن هذه الخسائر ليست سوى جزء من ممارسة الأعمال التجارية لنظام الأسد، حيث توفر المخدرات المليارات من العائدات، للنظام السوري الذي يعاني من ضائقة مالية، وقالت إن العديد من كبار مسؤولي النظام يشاركون بشكل مباشر في عمليات الاتجار، في الواقع ، برزت سوريا كدولة مخدرات كاملة.

والنبأ السار هو أن واشنطن تتخذ خطوات لمواجهة التحدي. ففي مارس/ آذار ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على العديد من السوريين لدورهم في “إنتاج أو تصدير الكبتاغون”. وفي حزيران (يونيو) ، أصدرت وزارة الخارجية استراتيجية أقرها الكونغرس لمكافحة تجارة المخدرات السورية.

وبحسب ما ورد، النبأ السيئ هو أن إدارة بايدن لا تزال تؤيد ضمنيًا إعادة إشراك الأسد، طالما أن الحكومات العربية ” تحصل على شيء في المقابل ” في حين أكدت مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في مارس / آذار على أنه إذا كانت الإدارة جادة في كبح تهريب المخدرات التي يسيطر عليها النظام ، فعليها اتخاذ خطوات لمعاقبة الأسد وعزله.

وخلصت الباحثة إيكانو إلى أن هناك حاجة إلى جهد حكومي أمريكي أوسع حيث يتعين على البنتاغون العمل بشكل أوثق مع الجيش الأردني لاستهداف المخدرات على حدوده، ويمكن للكونغرس أيضًا المساعدة من خلال فرض عقوبات جديدة على مهربي المخدرات المرتبطين بالنظام.