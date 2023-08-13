مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام معدل لرُخص البث الإذاعي والتلفزيوني

وطنا اليوم: وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رُخص البثّ وإعادة البثّ الإذاعي والتلفزيوني والرُّسوم المستوفاة عنها رقم (163) لسنة 2003م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تخفيض مقدار الرُّسوم المستوفاة بموجبه بنسبة تصل إلى (50%)، وذلك لغايات تشجيع الاستثمار، ومواكبة التطوُّر التِّقني في مجال البثّ وإعادة البثّ، بالإضافة إلى مواءمة النِّظام مع قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2025م وبقيَّة التَّشريعات النَّاظمة لعمل هيئة الإعلام والمسمَّيات والمرجعيَّات ذات الصِّلة.