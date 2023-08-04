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رغم منعه في عدة دول عربية واجنبية المومني : تأجيل تقييم “باربي” 

4 أغسطس 2023
رغم منعه في عدة دول عربية واجنبية المومني : تأجيل تقييم “باربي” 

 

 

وطنا اليوم – خاص –   استهجنت أوساط شعبية ومراقبين تصريح مدير هيئة الاعلام بشير المومني  بتأجيل تقييم فيلم “باربي” في الاردن حتى موعد لاحق في أواخر الشهر الجاري؛ وذلك بطلب من الجهة المنتجة للفيلم “باربي”.

 

وقال المومني، إن “فيلم “باربي” لم يجر اخضاعه للتقييم من قبل الهيئة بعد، وأن ذلك سيتم وفق مقتضى القانون والأصول المتبعة حال تقديم طلب من الجهة المنتجة للمباشرة بالإجراءات لدى الهيئة “.

 

وعن منع الفيلم المثير للجدل في عدة دول عربية، لفت مدير عام هيئة الإعلام إلى أن “الهيئة ليس لها علاقة بقرارات الدول الأخرى، حيث أننا نعتمد قرارنا الذاتي بعد التقييم والدراسة وفق المعايير القانونية والموضوعية ذات الصلة “.

 

و يأتي سبب منع فيلم باربي من العرض لاحتوائه مشاهد عديدة من الإيحاءات الجنسية الغير مناسبة للأطفال، فيما سبب منع عرض فيلم باربي في السعودية تركيزه على قصص الشخصيات المثلية وعرض مشاهد تحتوي على تناول المخدرات وغيرها من الممنوعات.

وقد منع عرض فيلم barbie في كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين ومصر.

يذكر ان المومني شارك في 13 تشرين أول الماضي وقبل توليه مدير لهيىة الاعلام في لجنة ضمت عدد من الشخصيات الوطنية والحزبية أصدرت خلالها مدونة أخلاق تضمنت ضرورة مراعاة القيم الاجتماعية ومبادئ المجتمع الاردني حول ما يتم سماعه او مشاهدته من مناظر او اصوات تكسر القيم والسلوك المجتمعي الاردني ، كما نشر المومني في وقت سابق مقالات عديدة تتعلق بصناعة التفاهة وكيفية مقاومتها .

 


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