ابوالراغب: ضرورة أن يتم ردع ما يجري حالياً على مواقع التواصل بعقوبة

وطنا اليوم – اكد المحامي طارق أبو الراغب ان تعديل قانون الجرائم الالكترونية جاء لحماية المجتمع من تزايد أعداد الجرائم الالكترونية.

وأضاف أبو الراغب أنه لا يوجد عقوبات رادعة حتى اللحظة، مبيا ان القانون يعاني من ثغرات عديدة يتم التغاضي عنها.

وأشار أبو الراغب ان الجرائم الإلكترونية في الأردن بدأت تزداد بشكل كبير وواضح .

وأضاف أبو الراغب في مداخلة له أن المشاهد للتعليقات على مباراة أقيمت في فلسطين يعرف ان الخطاب الموجود في الأردن غير طبيعي.

وأشار إلى وجود تعليقات موجهه، يقوم الانسان الطبيعي في اللحاق بها.

وأكد أنه ما يجري اليوم استهداف لمؤسسات، مشددا على أنه مع انتقاد الحكومة في حال ارتكبت خطأ، بشكل منهجي وموضوعي.

وأشار إلى “المجتمع الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي شيء وعلى ارض الواقع بشيء اخر”، لافتا إلى ضرورة أن يتم ردع ما يجري حاليًا بعقوبة.