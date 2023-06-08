الأردن يبحث مع السعودية قضايا الأمن الغذائي والمائي

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، وزير البيئة والمياه والزِّراعة السَّعودي المهندس عبدالرَّحمن الفضلي.

وأكَّد رئيس الوزراء والوزير السَّعودي خلال اللِّقاء عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، وأخيه سموِّ الأمير محمَّد بن سلمان آل سعود، وليِّ عهد المملكة العربيَّة السَّعوديَّة.

وأشار رئيس الوزراء إلى المكانة الخاصَّة التي تحظى بها المملكة العربيَّة السعوديَّة وقيادتها وشعبها في وجدان جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموِّ وليِّ عهده وأبناء الشَّعب الأردني، والحرص الأكيد على تعزيز علاقات التَّعاون بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات، بما يخدم تطلُّعاتهما ومصالحهما المشتركة، وقضايا الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة.

وبحث اللِّقاء الذي حضره وزير الزِّراعة المهندس خالد الحنيفات وسفير خادم الحرمين الشَّريفين لدى المملكة نايف بن بندر السِّديري سُبُل تعزيز التَّعاون في مجالات الزِّراعة والبيئة والمياه، وفُرص التَّكامل والتَّبادل التِّجاري والمعرفي والإمكانات المتبادلة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، وقضايا الأمن الغذائي والمائي على المستويين الثُّنائي والإقليمي.

ولفت رئيس الوزراء إلى النَّظرة الاستشرافيَّة لجلالة الملك عبدالله الثَّاني فيما يتعلَّق بالأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، وزيادة التَّعاون الإقليمي والاستفادة من المزايا النسبيَّة التَّكامليَّة بين الدُّول في هذا المجال، خصوصاً في ظلِّ تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسيَّة – الأوكرانيَّة.

بدوره، أكَّد الوزير السَّعودي وجود العديد من آفاق التَّعاون الثُّنائي بين البلدين الشَّقيقين في مجالات الزِّراعة والبيئة والمياه، والحرص الأكيد والمشترك على بلورتها بما يخدم مصالحهما المشتركة