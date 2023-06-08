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موظف أردني يرمي طاقية مسؤول يهودي في القمامة

منذ ساعتين
موظف أردني يرمي طاقية مسؤول يهودي في القمامة

وطنا اليوم:أفادت مصادر اعلام عبرية، أن وفدا إسرائيليا مُنع من دخول الأردن يوم الثلاثاء، بعد أن رفضت السلطات الأردنية السماح لمن يرتدون الزي اليهودي بدخول البلاد.
وبحسب ما نشر israelnational ، وقع الحادث عند معبر رابين في إيلات عند الحدود مع مدينة العقبة، حيث حاول وفد من قادة البلديات الإسرائيلية من بينهم المدير العام لبلدية موديعين عيليت والمدير العام لمجلس بنيامين الإقليمي في السامرة، دخول الأردن في جولة تعليمية، إلا أن مسؤولي الحدود الأردنية أمروا أعضاء الوفد برفع قمصانهم حتى يتأكدوا إذا كان أعضاء الوفد يرتدون أي ملابس يهودية دينية.
وأضاف: “سُمح للمشاركين في الجولة الذين لم يرتدوا زيًا يهوديًا محددًا بعبور الحدود، بينما تم رفض دخول أولئك الذين كانوا يرتدون ملابس دينية
وزعمت الصحيفة، أن أحد اليهود ادعى أن موظفا أردنيا على المعبر أخذ منه الكباه (طاقية اليهود) وألقاها في سلة القمامة.


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