صور الحسين تزين شوارع العاصمة العراقية بغداد

وطنا اليوم:أطلق عراقيون، مبادرات للمشاركة باحتفالات زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله على الآنسة رجوة السيف.

وعلقت مبادرات عراقية ، شاشات عرض في شوارع بغداد تهنئ ولي العهد والأردنيين، بمناسبة الزفاف الملكي، ويافطات تحمل وسم “نفرح بالحسين”.

وزينت اللافتات والشاشات شوارع وميادين العاصمة العراقية بغداد، ما دفع العراقيين إلى المشاركة بذلك عبر موقع تويتر وبقية مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر زينة العاصمة العراقية بغداد في أكثر من ساحة وشارع بصور الامير الحسين.

ويترقب الأردنيون عقد قران ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله والآنسة رجوة في قصر زهران، ليستقلا الموكب الأحمر بعد ذلك، متجهين إلى قصر الحسينية حيث يقيم جلالة الملك استقبالاً قادة ومسؤولين وممثلي دول شقيقة وصديقة