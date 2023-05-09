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فيديو/ تمرين جوي ليلي اشتمل على عمليات التجريد والاقتحام الجوي وإنزال القوات جوا باستخدام الحبل السريع واقتحام المناطق المبنية

منذ 4 ساعات
فيديو/ تمرين جوي ليلي اشتمل على عمليات التجريد والاقتحام الجوي وإنزال القوات جوا باستخدام الحبل السريع واقتحام المناطق المبنية

 

 

وطنا اليوم – نفذت وحدات من سلاح الجو التمرين  الجوي”صقور الهواشم/3″ الليلي، ضمن فعاليات تخريج “دورة الطيران التعبوي المتقدم/12”.

واشتمل التمرين، الذي نفذته مرتبات قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية بمشاركة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة، ولواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، على عمليات التجريد الجوي والاقتحام الجوي وإنزال القوات جوا باستخدام الحبل السريع واقتحام المناطق المبنية، إضافة إلى عزل الأهداف ذات القيمة العالية وتقديم الإسناد الجوي.

ويهدف التمرين لاختبار القدرة على تنفيذ المهام المطلوبة في العمليات المشتركة بكفاءة عالية والتعامل مع الظروف الطارئة من خلال التخطيط والتنفيذ لعمليات البحث والإنقاذ القتالي مع مجموعة الملك عبدالله الثاني للقوات الخاصة الملكية.

 


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