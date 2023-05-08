وطنا اليوم تفتح ملف الضمان الاجتماعي  والطراونة بين وصف (المشيخة) وحالة المواجهة في أعرق مؤسسة أثبتت كفاءة خلال جائحة كورونا 

وطنا اليوم – خاص – في مقطع مصور لحديث لمدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة تحدث فيه الطراونة وبطريقة استهجنها العديد من المراقبين لنشاط مؤسسة الضمان الاجتماعي واشار الطراونة الى عدة نقاط أثارت الرأي العام باسلوب ظهر وكان الطراونة قد إظهر حالة من الترهل في الضمان الاجتماعي .

الطراونة وكعادته بطريقة فظة فجة غليظة اظهر ان هناك اعداد هائلة من المدراء ورؤساء الأقسام (الشيوخ) – على حد قول الطراونة – تفوق العدد المطلوب.

وطنا اليوم تشير ردا على ما ورد في حديث الطراونة الى ان جميع الرتب الاشرافية تم الترقية لها بموجب مسارين الأول تنافسي يعتمد على أسس محددة وامتحان كان يتم في الجامعة الأردنية والجامعة الالمانية، وكان حصته هذا المسار 80٪؜ من الرتب الإشرافية.

في رد اخر لوطنا اليوم حول المسار الإداري الذي تكلم عنه الطرونة فان حصته 20% كان يعتمد على المعايير الاعتيادية المرتبطة بالدرجة وسنوات الخدمة شريطة خلو ملف الموظف من العقوبات

فكيف يدعي المدير العام الطراونة بوجود ترهل اداري ويقول انه سوف يتم تعيين 150 موظف جديد

كما يدعي الطراونه بتشوه الهيكل داخل الموسسة العامة للضمان الاجتماعي نتيجة لكثرة الرتب الوظيفية فقد قام مؤخرا وكما علمت وطنا اليوم بترفيع مجموعة من الموظفين بالرغم من ثقل حمل المؤسسة من الرتب الاشرافية فيها، وفي رصد لوطنا اليوم فإن الخطاب الإعلامي للطراونة يقوم على الوعيد والتهديد والأبعاد في داخل أروقة المؤسسة وهذا ما حدث صباح اول يوم دوام بعد العيد مباشرة والتسخيف من قدر موظفي المؤسسة على كافة وسائل الإعلام مما اثار استياء وغضب كل موظفي وكوادر المؤسسة من هذا المستوى في التصرف

فيما شهد الضمان الاجتماعي نهضة كبيرة وعلى مختلف الصعد خلال السنوات الماضية شكلت حالة نجاح استثنائية لا يمكن لأحد انكارها، ليس فقط على صعيد البرامج والسياسات المرتبطة بجائحة كورونا وانما أيضا بالبرامج الأخرى كبرنامج رعاية المنبثق عن تأمين الأمومة والذي يعد الآن من أفضل الممارسات العالمية وبرامج شمول العمالة غير المنظمة كالعمالة الزراعية وسائقي المركبات العمومية وإلزام العمالة الوافدة بالشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة تشاركية وممنهجة بعدما كانت هذه الخطوة أسيرة التردد والارتجاف لاعتبارات نعلمها جميعا.

كما وشهد الضمان الاجتماعي ثورة في المنظومة الالكترونية والخدمات الإلكترونية التي شهدتها المؤسسة بجهود كوادرها حققت للمؤسسة وفورات مالية كبيرة وفاعلية استثنائية من حيث تخفيف الأعباء على المواطنين والمراجعين عناء المراجعات.

فبإمكان غالبية متلقي الخدمة التقدم للمعاملات من منازلهم ومكاتبهم دون ادنى عناء… من حقنا كأردنيين أن نفتخر ونعتز بها، وما يعزز ذلك ارتفاع عدد المشتركين اختياريا من 60 الف مشترك في عام 2018 الى 90 الف مشترك في عام 2022، أي بنمو 50%.

ما يحدث من قبل مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي من خطاب اعلامي فض تجاه المؤسسة والعاملين فيها هو تكسير موجه ومقصود لمجاذيف المؤسسة اعتقادا من البعض بانها تجاوزت دورها أم أنها سلوكيات غير ناضجة لكنها غير مقصودة .

فاجأنا مدير عام المؤسسة قبل أيام في مداخلة امام اللجنة الإدارية بمجلس النواب في توصيفه الضمني لكادر المؤسسة بأنه كادر “مشيخة”، وتسرب فيديو على الأرجح انه جاء بناء على تنسيق مشترك ومقصود للخروج بتصريحات شعبوية وإن كانت على حساب سمعة المؤسسة التي يرأسها وزملائه في المؤسسة الذين لا يخفون ضجرهم من هذه التصرفات، مستشهدا بأرقام عن أعداد رؤساء الأقسام ومدراء المديريات والمدراء التي تشكك بصحتها وإن ثبت عدم صحتها فهذه مصيبة بحد ذاتها.

وطنا اليوم تؤكد بان الرسالة التي يريد أن يوصلها المدير العام للضمان الاجتماعي أن هذه الوظائف القيادية بدون مهام ؟ دعونا ندعو المدير العام الاطلاع على بطاقات الوصف الوظيفي والأنظمة التي تعمل بموجبها المؤسسة، هي موجودة كما علمت وطنا اليوم في إدارة الموارد البشرية وربما جانب منها على الموقع الالكتروني للمؤسسة.

اما موضوع المنتدبين، فقد تسنى الأخذ برأي مصدر حول حيثياته والذي اكد على ان عملية التوسع في الانتداب كانت لغايات استكمال مشاريع محددة والارشفة الالكترونية الذي تم إطلاقه برعاية رئيس الوزراء في عام 2019 وتعهدت المؤسسة بإنجازه خلال اقل من عامين وقد تمكنت بالفعل لكن خلال مدة أقل 14 شهر وحققت المؤسسة نجاحا باهرا بعد ان باء بالفشل في عدة محاولات سابقة و بكلف مالية تقل بكثير فيما لو قامت به شركات خارجية، ومن ثم تبع ذلك مشروع معالجة البيانات الذي تم استكماله في العام 2022. مصدر أشار لوطنا اليوم إلى أن الاعتماد على المنتدبين كان مقصودا لغايات استكمال مشاريع مرحلية وتغطية احتياجات المؤسسة في المرحلة الانتقالية ، دون اثقال المؤسسة بكادر دائم لذلك اقتصرت تعيينات المؤسسة في السنوات الأخيرة على الكوادر الفنية المتخصصة وتحديدا البرمجة حيث تم تعيين 10 مبرمجين وتم الحصول على موافقة لتعيين 10 مبرمجين آخرين لضمان استدامة المنظومة الالكترونية.

وإذا ما أخذنا جانب المنتدبين في معايير “الشيخة” حسب تعبير الطراونة ، فان نسب الوظائف الاشرافية هي في حدود نسبها في باقي الدوائر والمؤسسات …

هناك من يعتقد، بل يؤكد على ان المدير العام غير قادر على استيعاب وفهم حجم التطورات التي وصلت إليها المؤسسة، وهو ما يجعله يجرف المؤسسة الى مواضيع جانبية وان كان ذلك على حساب سمعة المؤسسة وجهود موظفيها .

ثمة مسألة خطيرة لم تستطع وطنا اليوم التحقق منها بأن هناك من يقوم بتوقيع والشرح على المعاملات التي تندرج ضمن صلاحيات المدير العام وهذه المعاملات ذات طابع تأميني ومالي وهي معاملات تتم ضمن “نظام التراسل الداخلي” الذي طورته المؤسسة خلال السنوات الماضية وهذا يشكل مخالفة صريحة لكافة الأنظمة والتشريعات وربما المعطيات التكنولوجية تستطيع التأكيد على هذه المعلومة أو على عدم صحتها.

ما تود وطنا اليوم تأكيده هو أن ما يجري في مؤسسة الضمان الاجتماعي هي سابقة ربما لم تحدث في أي مؤسسة أو وزارة عبر تاريخ المملكة.