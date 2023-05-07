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الصفدي يعقد لقاءات ثنائية وثلاثية مع نظرائه العرب

منذ ساعة واحدة
الصفدي يعقد لقاءات ثنائية وثلاثية مع نظرائه العرب

وطنا اليوم:شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي دعت لها المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، للتباحث حول تطورات الأزمة السورية.
وشارك الصفدي في الدورة غير العادية التي دعت لها جمهورية مصر العربية، وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية للتباحث حول تطورات الملف السوداني، والدورة غير العادية التي دعت لها دولة فلسطين للتباحث حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
والتقى الصفدي على هامش الاجتماعات مع عدد من نظرائه، حيث أجرى محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، والسعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، والمغربي ناصر بوريطة، كما عقد اجتماعاً ثلاثياً مع نظيره السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، والكويتي الشيخ سالم الصباح


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